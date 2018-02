Viña 2018: Bombo Fica y las pifias a su rutina: "Me parece que es una anécdota"

Marcó el peak de sintonía de la noche. Fueron 49 puntos de rating los que logró la rutina de Bombo Fica en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar. Un número que sorprende y que es respaldado por las dos Gaviotas que se llevó el humorista.

Pero no fue una tarea fácil. Es más, el comediante estuvo a punto de naufragar. Incluso, su presentación recibió pifias durante la participación de Mariela Montero, quien cantó una canción que no fue bien recibida por el público.

En conferencia de prensa, Bombo Fica explicó su decisión de apostar por la incorporación de Willy Benítez y la argentina. "A lo mejor, fue muy largo el tema", analizó a tan solo minutos de haberse bajado de la Quinta Vergara. "La gente quería escuchar humor, verme a mí. El público de Viña es distinto a el de los teatros. Me parece que es una anécdota porque igual se desarrolló todo el show", agregó.

Tras la insistencia de la prensa sobre el episodio que vivió Montero sobre el escenario, Bombo Fica dijo que "a mí no me pifiaron, fueron las circunstancias en las que se dio" y lamentó "que aquí algunos no engancharan".

Sobre Willy Benítez, el comediante explicó que su participación era un intento de emular "el primer atentado humorístico" que "es parte de la historia televisiva" de Chile.

"Esta es una apuesta. Son desafíos y creo que cumplimos. El resultado está aquí", remató mostrando las dos Gaviotas.