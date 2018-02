Viña 2018: Las pifias a Bombo Fica, el apoyo vocal de Bosé y el sorpresivo despertar del Monstruo marcaron la primera noche

A fines de enero, el director del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández, dio conocer los detalles que generaron que Bombo Fica hiciera pública su intención de no volver a la Quinta Vergara. Durante un encuentro con la prensa, la cabeza del evento viñamarino contó que hubo una fallida negociación en la que "lo que nosotros queríamos era él contando chistes. No queríamos tango, no queríamos nada más, y él no estuvo de acuerdo y nostros tampoco. No queríamos canciones, tangos, ni nada de eso".

Tras la presentación del humorista en la primera noche del Festival, todo hace indicar que Hernández tenía razón, ya que Bombo Fica realizó una presentación poco fluida en la que sus invitados estuvieron cerca de hacer que el hombre vestido de blanco naufragara en su regreso a la Quinta Vergara.

Tras la presentación del humorista en la primera noche del Festival, todo hace indicar que Hernández tenía razón, ya que Bombo Fica realizó una presentación poco fluida en la que sus invitados estuvieron cerca de hacer que el hombre vestido de blanco naufragara en su regreso a la Quinta Vergara.

Tras una forzada introducción a cargo de Willy Benítez, la paciencia del público se puso varias veces a prueba, siendo la interpretación de una canción a cargo de Mariela Montero, la que terminó por generar as pifias del público. "A lo mejor, fue muy largo el tema", analizó a tan solo minutos de haberse bajado de la Quinta Vergara. Pero, finalmente, el comediante logró sacar adelante su rutina con más carisma que humor y se llevó las Gaviotas de plata y oro. Además se anotó con un peak de 49 puntos de rating, el más alto de la noche.

El acto inicial estuvo a cargo de Miguel Bosé, quien fue galardonado con el premio de artistas ícono del Festival de Viña del Mar. El cantante español, sembró dudas en las redes sociales sobre el uso de apoyo vocal durante su presentación, pero en la Quinta Vergara el tema no importó.

Publimetro Chile Miguel Bosé celebró con un viaje emocional sus diez veces sobre la Quinta Vergara La primera jornada del Festival de Viña del Mar comenzó con un show sin puntos bajos y que muchas veces se convirtió en un gran karaoke.

Un show televisivo sólido, que destacó más por su teatralidad y el manejo escénico de Bosé, que por su canto. El español ya había mostrado que su voz venía algo lastimada durante la entrega de las llaves de la Ciudad Jardín el lunes por la tarde, algo que se repitió cada vez que le habló al público durante su show. De todas formas, Miguel Bosé dejó más que feliz a la gente que llegó a verlo.

Cerca de las tres de la mañana, un inusual hecho ocurrió en la Quinta Vergara. El monstruo de Festival despertó durante la competencia folclórica. Primero hubieron pifias por lo avanzado de la noche y la extensa publicidad que la transmisión realizó después de la presentación de Bombo Fica. Algo que se acentuó tras las calificaciones del jurado a los representantes de México y Bolivia. "El jurado para la casa" y "Bolivia, Bolivia" se escuchó fuerte desde la galería.

Pasado las 3:20 de la madrugada, Illapu se subió al escenario para presentarse ante un fiel público que esperó estoico al grupo comandado por Roberto Márquez. Un show que contó con reconocimientos para Violeta Parra y Victor Jara y que hizo cantar y bailar a una Quinta Vergara a la que no le importó la hora. Ya cerca de las 4:15 horas, Illapu recibió las Gaviotas de plata y oro para luego cerrar su presentación con "Candome para José".