Viña 2018: Los mejores memes que dejó la presentación de Luis Fonsi

Luis Fonsi llenó de romanticismo y baile la segunda noche festivalera, abriendo la jornada y entregando un show de nivel al público que lo fue a ver a la Quinta Vergara.

Pero no solo el público presente en la Ciudad Jardín disfrutó del espectáculo, sino que también en sus casas, desde donde también se armó la fiesta.

Por otro lado, las redes sociales se divirtieron con el artista puertorriqueño y dejaron divertidos memes y reacciones del karaoke en Twitter:

Cada 4 años…. YOO YO NO ME DOY POR VENCIDOOOOOOOOOOO #Viña2018 pic.twitter.com/xn5A0LFxlF

NOOOO YO NO ME DOY POR VENCIDOO #Viña2018 pic.twitter.com/9H4wmxURPS

LUIS FONSI TÚ NO TE VAI SIN CANTAR NO ME DOY POR VENCIDO#PartyChilensisFtViña2018 pic.twitter.com/dsCmxW1Ffi

— javi hammond jr🎬 (@royaltycoldplay) February 22, 2018