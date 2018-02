Viña 2018: Stefan Kramer: "Me gusta la cara limpia"

Hace diez años, Stefan Kramer corría por el escenario de la Quinta Vergara caracterizado del tenista nacional Nicolás Massú. Una escena que quedó en la historia del Festival de Viña del Mar, que este jueves no se volverá a repetir. Es que el comediante trae un espectáculo totalmente distinto en su regreso al certamen de la Ciudad Jardín. "Después de Viña dejé atrás las pelucas y traté de privilegiar la historia. Es rico no caracterizarse. Me gusta la cara limpia", aseguró en conferencia de prensa.

"Trato de no apegarme mucho al pasado", explicó al ser consultado sobre si ha revisado su exitosa rutina del 2008. "Si uno mira atrás y quiere repetir, no va a volver a ocurrir", agregó. Si afirmó que le gustaría replicar "la fuerza y pasión" de aquella vez y mantener el contacto directo y el feedback del público.

Es por esto que la rutina que presentará Kramer será una adaptación de su espectáculo "Súper Papá", en la que el imitador habla del proceso de internacionalización de su carrera y cómo intenta lograr un equilibrio entre su familia y su trabajo, armando una historia cotidiana en la que los personajes suman al relato.

Tras la filtración del guion que adelantaba un posible escenario en el que Jenny Cavallo tendría su Gaviota asegurada y las pifias que recibió la poco fluida rutina de Bombo Fica en la noche inaugural del Festival, el humor ha sido protagonista de las polémicas que rodean al evento, en las que Kramer también se vio involucrado, cuando se hizo público cuánto ganaría por su show en Viña. "No estaba enterado", respondió al ser consultado sobre la publicación que dio a conocer el monto. "Trato de mantenerme al margen y concentrarme de hacer un buen show. No veo mucho redes sociales", acotó.

También tuvo impresiones sobre el supuesto acuerdo de los humorista de no usar el apoyo de la muela. "Me enteré por la prensa", respondió, para luego explicar que él usa un "in ear" porque "si falla el monitor estás frito". De todas formas Kramer fue claro en asegurar que "es un acuerdo del que no participé".

Tras el Festival, Kramer revisará los pasos a seguir para ver, realmente, la posibilidad de desarrollar su carrera fuera de Chile. "Todo esto de la internacionalización es una fantasía hasta que no ocurre. Pienso que, como dice Luis Fonsi, todo es pasito a pasito y tengo que ver para donde va todo esto", explicó.