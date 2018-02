Viña 2018: Alison Mandel tendrá barra privada en su debut festivalero

Será la segunda mujer en subir al escenario de la Quinta Vergara con la misión de hacer reír a un público siempre complejo. Sin embargo, Alison Mandel se muestra tranquila en las horas previas a su debut en el llamado “festival de los festivales”.

“Siento que he hecho un camino muy largo, y a mi los procesos largos me sirven harto. De verdad, he hecho un recorrido desde lo más básico para llegar ahora a la Quinta”, dice la actriz y comediante, destacando que su exitoso paso por el festival de Olmué de 2017 “fue un gran escalón” para dar el salto al escenario más anhelado por los artistas nacionales.

Mandel iniciará su rutina tras el show de los mexicanos Jesse y Joy, quienes seguramente convocarán a una gran masa juvenil. Y eso, a ella le parece ideal. “Siento que de verdad es un buen día para mí”, afirmó la rubia, quien entre el público tendrá a su propia barra.

Se trata de su marido, el también comediante Pedro Ruminot, y sus amigos Edo Caroe y Felipe Avello. Ocurre que entre los cuatro han construido una especie de cofradía que se apoya en todas las instancias importantes, y esta vez no será la excepción.

“Todos vendrán a verme mañana porque somos súper fans los unos de los otros, entonces siempre nos acompañamos”, señala Alison Mandel, aunque aclara que a pesar de que ellos tienen más experiencia en este tipo de instancias, no le han hecho ningún tipo de recomendación para el que será su gran día.

“No nos aconsejamos entre nosotros, sólo nos apoyamos. Lo que pasa es que conocemos el proceso y confiamos mucho en el trabajo del compañero”, afirma, advirtiendo que ni siquiera Ruminot le hace indicaciones. “En temas laborales no nos metemos mucho en lo que hace el otro porque sentimos que cada uno tiene un estilo diferente de comedia, y cada uno admira al otro desde su costal”, dice.

¿Y tienes alguna cábala para esta ocasión? “Mi cábala es darle un beso al escenario. Yo creo que lo haré durante la prueba de sonido”, indica Mandel.