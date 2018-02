Viña 2018: Jenny Cavallo es aplaudida y criticada por su rutina enfocada en la cotidianidad de las mujeres

Entre aplausos del público de la Quinta Vergara fue recibida Jenny Cavallo. Entró bailando y tras el saludo, respiró tranquila, ya que cuando comparó a los hombre con las guaguas, vino la primer carcajada.

Siguió en el mismo tema y comenzó a pavimentar su éxito en la segunda noche festivalera, aunque en un momento cayeron las pifias, de los hombres, a quienes no les gustó un par de chistes, aunque se los terminó ganando igual.

Una rutina enfocada en lo que es ser mujer, comprando algunas situaciones con los hombres y aprovechando al público mayoritariamente femenino que disfrutó y aplaudió a Cavallo. Se llevó la gaviota de plata e hizo el bis, aunque con complicaciones, ya que de pronto el público de la galería levantaba los brazos e interrumpió su show porque había alguienj desmayado.

En redes sociales, por su parte, la cosa fue un poco distinta la cosa, ya que éstas se dividieron con su participación, comparándola incluso con Natalia Valdevenito:

A Meruane no le tuvieron tanta paciencia como a Jenny Cavallo #vina2018

Nada en contra de Jenny Cavallo , se entiende que la rutina esta enfocada a las mujeres, ok… PERO, recurre demasiado a weas super repetidas y trilladas, al humor facil y poco ingenioso ("Ej: Ay el hombre no encuentra nunca la ropa"). Un desacierto.

Cuando no dejan de mirar a tu pololo #Viña2018 pic.twitter.com/UnHMJV3iBC

#VIÑA2018 jaja Yo sabia que no era el único que pensaba esto 😂 pic.twitter.com/D8RLXhdEwk

Ahí viene tu ex, actúa normal… #Viña2018 pic.twitter.com/N0dcdnHSm6

Ay me gustó la Jenny Cavallo. No es así como WOW pero está bien.

Jenny Cavallo … es todo lo que pude aguantar… no me hizo reir pic.twitter.com/U2yIewXx8u

Me gustó la Jenny Cavallo

– Amor, me depositaron la quincena #Viña2018 pic.twitter.com/AnR2A8CXts

Analogías algo pencas, se está produciendo mucho silencio, si no saca algo fuerte va a caer muy rápido #viña2018

El problema con Jenny Cavallo no es el feminismo, es lo repetido. Ya vimos a Natalia Valdebenito y estuvo genial. Pero como dicen los gringos, el rayo no cae dos veces en el mismo lugar. #Viña2018

Igual ya ha pasado un rato y no he escuchado pifias 🙄 #JennyCavallo #Viña2018 pic.twitter.com/Ufp58aiFpG

Por qué se enojan? Y una pasó la vida ‘riéndose’ del curao que venía llegando tarde a la casa, de la guatona, de la cocina que combina con el vestido de novia, de la fea etc etc no sean frágiles los culeaos #viña2018

