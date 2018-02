Viña 2018: La historia del encuentro entre la sobreviviente de la tragedia aérea y Luis Fonsi

"Tú eres una inspiración". Así de categórico fue Bombo Fica en el programa "La mañana" de CHV al referirse a Ximena Suárez, la sobreviviente del trágico accidente aéreo del equipo Chapecoense, quien fue invitada por la organización del Festival de Viña del Mar a presenciar el show de Luis Fonsi la noche del miércoles.

Una sorpresiva y emotiva protagonista, que vio, en vivo y en directo, cómo la Quinta Vergara veía su historia por las pantallas del escenario antes de la presentación del puertorriqueño. "Allá (en Bolivia) salió en redes sociales y en los periódicos", dijo en conversación con los panelista del matinal, que por estos días es comandado por Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

"Jamás pensé que iba a ser posible", contó. La azafata viajó en compañía de su madre, en un vuelo que no fue fácil, pero que se propuso lograr. Es así como, a diferencia de su primer vuelo en avión tras el accidente, Suárez reveló que no necesitó de medicamentos para venir a Chile.

Una vez en nuestro país, la sobreviviente aseguró que organización la engañó, ya que, pese a la invitación, le comunicaron que no se iba a poder reunir con la voz de "Despacito", para poder sorprenderla. "Él abrazo que me dio fue muy sincero. Así lo sentí. Es muy humano y tierno", relató sobre el encuentro.

Ya en la Quinta Vergara, cuando el show del puertorriqueño estaba llegando a su fin, el cantante le dedicó "No me doy por vencido" a la boliviana. "Es mi tema favorito", afirmó en "La mañana", asegurando que "la música de Luis F0nsi ha sido como terapia para mí".

Además, la sobreviviente de la tragedia contó lo que recordaba del accidente. "Para mí fue un vuelo normal. Estábamos esperando para aterrizar y todo fue muy rápido", recordó. "¿Qué pensaste cuando antes del accidente?", preguntó Cretton. "Siempre nos capacitan para cualquier cosa que pueda suceder. Estamos bien preparados. Yo conozco todos los protocolos y siempre los he seguido al pie de la letra. El avión dio muchas vueltas. Yo quise comunicarme y vino el impacto. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Estábamos en patrón de espera, esperando.

Cuando quise llamar, se genera el impacto. La gente que yo quise ayudar ya estaba fallecida", expuso.

"En mi cabeza estaba mis dos hijo. Rezaba y rezaba a Dios por verlos de nuevo", dijo sobre cómo sobrellevó el tiempo entre el accidente y el rescate.

Sobre su futuro, adelantó que "quiero dar charlas motivacionales para ayudar a las personas. Me estoy esperando". "Quiero que muchas mujeres en mi país me vean como un ejemplo de superación", sentenció.