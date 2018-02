¡Ardió Troya!: Mega dispara contra Álvaro Sanhueza por "opiniones maliciosas" sobre salida de Salosny

"La alta administración ejecutiva de Mega desmiente categóricamente las informaciones falsas y las opiniones maliciosas expresadas esta mañana en el matinal de la Televisión Pública de Chile por el ex-funcionario de Mega Álvaro Sanhueza respecto de los cambios en el esquema de animación del programa 'Mucho Gusto"". Así comienza el breve comunicado emitido hoy por la señal de avenida Vicuña Mackenna, momentos después que el otrora notero asegurara que Luis Jara estuvo detrás de la salida de Katherine Salosny.

Salosny, quien condujo el espacio matutino durante casi 5 años, fue notificada ayer de que no continuará en ese proyecto ni tampoco en dicha casa televisiva, pues se decidió no renovar el contrato que la vincula hasta junio. La noticia provocó un remezón importante al interior de su ahora ex equipo y en toda la industria televisiva. De ahí que los dichos de Sanhueza encendieran aún más el ambiente, y el canal tuviera que reaccionar aclarando la situación.

Publimetro Chile ¡Terremoto en Mega! Canal confirma salida de Katherine Salosny Indicaron que no le renovarán el contrato que vence en junio de 2018. Además, anunciaron nueva estructura en la animación.

"En Mega las medidas sobre la permanencia y contratación de rostros, animadores y panelistas son resorte exclusivo de la plana ejecutiva de la empresa. Ningún animador tiene potestad alguna sobre este tipo de materia. Este tipo de decisiones son de absoluta responsabilidad de los gerentes y directores de área", afirmaron.

La señal advirtió que "dentro del equipo de 'Mucho Gusto', ningún panelista, animador o miembro del equipo –fuera de su productor ejecutivo Pablo Alvarado– estaba en conocimiento de la decisión de desvincular a Katherine Salosny", desmintiendo así que Jara tuviera algún tipo de antecedente previo. Agregaron, además, que actuaron con el mismo criterio con el que se llevó a cabo la propia desvinculación del señor Sanhueza en 2016, decisión que fue tomada "única y exclusivamente por la Gerencia del canal".