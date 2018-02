Viña 2018: Astrid Veas busca ser la reina del folclor

“Todos los días han sido súper intensos”, comenta Astrid Veas, representante nacional en la competencia internacional y candidata a reina de Viña 2018, en entrevista con Publimetro. La joven de 32 años ha tenido una semana intensa entre los ensayos de sus presentaciones en la Quinta Vergara y las actividades de las candidatas a la corona, a las que hace un esfuerzo por asistir. “Obviamente, para mí lo principal es la música, por lo que no estuve en todas la actividades, pero he tenido una suerte, porque justo he estado en las más masivas y las entretenidas”, dice.

Y es que la intérprete de “Mundo al revés” se ha tomado estos días festivaleros con alegría, entusiasmo y mucho humor. Y el esfuerzo ya le está trayendo resultados, como por ejemplo, ya la reconocen en la calle y le dicen “cosas muy lindas” respecto a sus presentaciones en la Quinta Vergara. “Me encantan las cosas simples y con el Festival me he puesto un poco popular, conocida, y eso me ha ayudado a entender que mi vida ha sido perfecta, porque he disfrutado mucho mi anonimato. El camino me ha encantado, no tengo de qué quejarme”, reflexiona la cantante que participó en “Rojo”, de TVN, y “The Voice”, de Canal 13.

Sylvio García

Los desafíos a futuro van de la mano con el Festival de Viña, ya que la buena onda que se ha generado entre el grupo de artistas de la competencia folclórica los ha hecho pensar en trabajar juntos. “No nos vemos como competencia, nos admiramos muchos y ya estamos hablando de los dúos que vamos a grabar, como con Perú o Colombia”, dice, y agrega: “No queda otra que apoyarse, ir complementándose y hacer fuerza entre todos”.