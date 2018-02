Viña 2018: Bombo Fica esbozó que "el exitismo y la soberbia" habría motivado el chiste de Kramer

Nuevamente el humor es el que genera polémica durante el Festival de Viña del Mar. Un chiste rápido de Stefan Kramer durante su exitosa rutina, la que marcó un peak de 46 puntos de rating, según datos de CHV, no cayó bien en el aludido.

Bombo Fica aprovechó la pantalla que le dio el matinal “Mucho gusto” de Mega para realizar sus descargo contra la broma en la que el imitador menciona a Willy Benítez y la pifiada Mariela Montero, quienes fueron parte del show del hombre de la “Master plop”.

"Fue un chiste que pienso que todos sabemos esa información, se comparte, y era un momento en mi rutina que pensaba que podía ponerlo y generó risas", dijo Kramer sobre el chiste en conferencia de prensa.

“Yo, honestamente, encontré que estaba de más", fue el inicio de una dura crítica de Bombo Fica al imitador. "Creo que él no necesitaba hacer eso, no por mí, sino que por Mariela y por Willy", agregó. Además, el humorista afirmó que hay "códigos en esta cuestión" y que no debería "reírse y burlarse, aun que sea muy gracioso, del traspié del colega. Yo no lo haría".

El humorista también esbozó que "el exitismo y la soberbia", podría haber sido los responsable de la decisión de Kramer de incluir lo ocurrido el lunes en su rutina. "Él es un tipo talentoso, que está sobre la media… No necesita tomar esta cosa y darle comida a la carroña para que sigan dándole", agregó.

Bombo Fica mostró su malestar con la situación al decir que esta situación se terminó convirtiendo en la noticia de la noche y recordó que el marcó "50 puntos de rating" y si no hubiera incluido "generosamente" a Benítez y Montero "habría marcado 56 y seguiría siendo el ídolo de ídolos del humor".