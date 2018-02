Viña 2018: Los mejores memes y reacciones que dejó la presentación de Jamiroquai

Jamiroquai fue el encargado de abrir la tercer anoche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, actuación que se transformó en una de las mejores en lo que va del certamen y que hizo bailar y cantar al público de la Quinta Vergara.

Los sombreros y los colores se tomaron la noche y los buenos comentarios para el grupo, liderado por el artista Jay Key, no se hicieron esperar en redes sociales, donde disfrutaron cada una de sus canciones.

Pero como cada jornada, Twitter dejó divertidos memes y reacciones que te invitamos a revisar a continuación:

