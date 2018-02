Viña 2018: Los mejores memes y reacciones que dejó el show de Jesse y Joy

Jesse y Joy era uno de los artistas más esperados de esta edición número 59 del Festival de Viña. Los mexicanos se encargaron de abrir la cuarta noche del autodenominado "festival de los festivales", generando un gran karaoke en la Quinta Vergara, quienes bailaron y se emocionaron con el dúo romántico.

Desde las casas fue un poco distinto, ya que en un inicio muchos notaron algunos problemas en el audio de la transmisión televisiva, aunque al parecer eso se fue arreglando con el paso de los minutos.

De todas maneras, la presentación también dejó divertidas reacciones y memes que te invitamos a revisar:

Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? #Viña2018 pic.twitter.com/pdtw3gYBUD

Son las 3 de la mañana y no has llegado 🎶 #Viña2018 pic.twitter.com/2JQFan8l7C

— The Cocho / Chile in void (@cochodonoso) February 24, 2018

#JesseYJoy hoy Alex Hernandez mejoró un poco ahora muestra gente fea que se sabe las canciones ayer era gente fea que no se sabia las canciones … #vina2018 @charly_marti @chv pic.twitter.com/74Jy98z7GD

Ya poh guaton Hernández me tienes mareada tanta movida de cámara … Deja disfrutar de #JesseYJoy pic.twitter.com/l2xvLUlgxH

#JesseYJoy Son las 3 de la mañana y no he actuado…(8) #vina2018 pic.twitter.com/LqrQxZLFb3

No caigas tan facilito ♪♫… porque no todo es lo que parece, evita ser víctima de la delincuencia. No entregues información personal a desconocidos. #vina2018 #JesseYJoy #festivaldevina pic.twitter.com/sKsnM4IbxJ

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) February 24, 2018