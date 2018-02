Viña 2018: Stefan Kramer y su chiste sobre Bombo Fica: "Era un momento en mi rutina que pensaba que podía ponerlo y generó risas"

Peak de sintonía de 46 puntos de rating, según datos de CHV. Esa es la cifra que dejó la rutina de Stefan Kramer durante la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Las impresiones vinieron tan solo minutos después de que el humorista se bajara del escenario y respondiera a una corta ronda de preguntas.

Publimetro Chile Viña 2018: Stefan Kramer no perdonó ni a la Alcaldesa y logra el peak de sintonía del festival "Más ordinario que el collage que le regalaron a Miguel Bosé", fue una de las frases que marcaron su rutina

"Me encanta lo que hago. Trato de hacerlo de la manera más sincera y honesta, y si la gente lo valora, me siento muy feliz", dijo Kramer sobre las reacciones que dejó en redes sociales su exitosa rutina en la que no perdonó ni a la alcadesa.

Publimetro Chile Viña 2018: Interprete de lengua de señas causa furor durante show de Kramer La teleaudiencia reaccionó a la inesperada fórmula que utilizaron para poder comunicar los personajes que el comediante incorporaba a su rutina

Incluso, incorporó un chiste que hacía referencia a Bombo Fica y su decisión de incluir en su rutina a Willy Benítez y Mariela Montero, quien recibió pifias cuando interpretó una canción en medio de la presentación del hombre de la "Master plop". "Fue un chiste que pienso que todos sabemos esa información, se comparte, y era un momento en mi rutina que pensaba que podía ponerlo y generó risas", dijo sobre la broma.

Publimetro Chile Viña 2018: Kramer dio vuelta las pifias del Monstruo tras show de Jamiroquai El público de la Quinta Vergara se manifestó fuertemente pidiendo el regreso de la banda liderada por Jay Kay al escenario

También tuvo palabras para la interprete de lengua de señas, quien ocupó caras de los personajes que Kramer incluyó en su rutina para comunicar cuando el comediante imitaba a alguien. "Ella fue a ver mi show y después conversamos. Ella puso de su cosecha y tuvo que inventar. Se preparó bien y la felicito", finalizó.

"