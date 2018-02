Viña 2018: Alison Mandel: "Que dos mujeres comediantes que se hacen llamar feministas, critiquen a otra, me parece un retroces"

El humor sigue dejando polémicas en el Festival de Viña del Mar. Anoche, durante la presentación de Alison Mandel, la comediante Jani Dueñas expuso en Twitter sus impresiones sobre la rutina y realizó una crítica a la organización por el perfil de las comediantes que eligió para esta versión del certamen.

Un punto que tiene más que validez, ya que al revisar la rutina de los comediantes que se han subido sobre la Quinta Vergara, la menos tres han tenido su observación de las relaciones en pareja como eje central de su guion. Pero sus comentarios en la red social del pajarito no cayeron bien en los seguidores de Alison Mandel, lo que, sumado a la exposición que tuvieron a través de la prensa, terminaron por situarla en el foco de la polémica.

Una que creció esta mañana cuando, la esposa de Pedro Ruminot, decidió responderle a su colega. "Que dos mujeres comediantes que se hacen llamar feministas, critiquen a otra, me parece que es un retroceso más que un avance para todo lo que viene atrás”, respondió Mandel haciendo referencia también a Paloma Salas, según publicó La Tercera.

Además, agregó que “la idea es pulir el camino para que lleguen las Belenazas, la Nati Nicloux, la Cristina, la Pame Leiva. Hay miles de mujeres talentosas, así que lo mejor es resaltar lo positivo”. Una idea que ya había expuesto en conferencia de prensa, luego de que le consultaran por las comparaciones con Natalia Valdebenito.

"No nos parecemos, las dos tenemos un estilo muy diferente. Quiero hacer una invitación para que tratemos con más amor a nuestro género y que no nos pongamos esas presiones y que nos dejen de comparar entre nosotras", dijo y agregó que la triunfadora de Viña 2017 abrió una puerta, que ahora otras pueden pasar.

Que bacan sería q @latercera me llamara tb para preguntarme pq dije lo que dije. No tiene nada que ver con feminismo si no con la técnica. No x ser feminista tengo que apoyar a TODAS las mujeres en TODO lo que hacen. Usar la bandera del feminismo en esta pasada es un poco musho https://t.co/XTOghVBl8q

