Viña 2018: Alison Mandel y las críticas a las mujeres humoristas: "Dejenos de comparar entre nosotras"

Dos Gaviotas, una de plata y otra de oro, son el testimonio del exitoso paso de Alison Mandel por la Quinta Vergara. La comediante realizó su rutina de inicio a fin tal como estaba en su libreto. "Es que soy matea", dijo en conferencia de prensa.

La comediante relató cómo vivió los minutos previos a su debut en el Festival de Viña, contando que, como es fan de Jesse & Joy, en el camarín estaba viendo y bailando con la presentación del dúo mexicano. "Lo desconecté porque nos toca a nosotros", reveló. Además, afirmó que el éxito de Stefan Kramer el día anterior en vez de generarle presión, "dejó una energía increíble".

Desde el éxito, Mandel aseguró que su rutina no era un tapa boca y respondió a las constantes comparaciones que hacen de ella y Natalia Valdebenito. "No nos parecemos, las dos tenemos un estilo muy diferente. Quiero hacer una invitación para que tratemos con más amor a nuestro género y que no nos pongamos esas presiones y que nos dejen de comparar entre nosotras", dijo.

Además, aprovechó de repasar a la prensa porque, según ella, no tiene el mismo trato periodístico para las mujeres humoristas en relación a sus pares masculinos. "Las preguntas de grandeza se le hacen los hombres. Al Bombo le decían cómo nos iba a deleitar", recordó Mandel que le preguntaban al hombre de la "Master plop", mientras que a ella le consultaban si tenía lista su rutina.

Sobre su futuro, Mandel adelantó que ya está preparando una nueva rutina que pretende mostrar el 8 de abril cuando sea parte del show "La gran estafa", el que reunirá a Edo Caroe, Felipe Avello y el argentino Radagast, entre otros, en el Movistar Arena. "Hay material avanzado", contó, para luego agregar que tiene una invitación para presentarse fuera de Chile "y creo que este año se va a poder concretar".