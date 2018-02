Viña 2018: La graciosas reacciones de Camila Recabarren por elección de reina

Ganar el cariño de ustedes es lo máximo que me podría pasar !!! Yo ya gané un premio en esta vida y fue ser madre . Al fin junto a mi bebé y volvemos con todo a santiago, Isabella al colegio 😍❤️😍❤️😍 estoy tan agradecida de todo en esta vida .

A post shared by CAMILA RECABARREN (@camilarecabarrenoficial) on Feb 24, 2018 at 10:09am PST