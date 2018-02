Viña 2018: Lisandra Silva y su derrota: "Es muy extraño que ganara Betsy"

"Me parece un poco raro, pero acepto el voto. No me hubiese extrañado que ganara Camila. Es muy extraño que ganara Betsy", de esta forma se expresó la modelo cubana Lisandra Silva tras recibir la noticia de que perdió la candidatura a reina de Viña 2018. Fue en vivo, en el programa La Mañana de Chilevisión, donde ella se enteró de que la ganadora fue Betsy Camino, también modelo cubana, representante de Canal 13, señal que se ha adjudicado todas las coronas de la reina de Viña en los últimos años.

Tras sus declaraciones, Lisandra Silva destacó la transparencia en el trabajo de su equipo de CHV. Los miembros del panel valoraron haberle hecho la competencia a Canal 13 y bajaron el perfil a los cuestionamientos de la candidata.

Betsy ganó con 90 votos, Lisandra obtuvo el segundo lugar con 87 y 82 votos sacó la representante de La Red, la modelo chilena Camila Recabarren.