Muere Emma Chambers, la actriz que hizo de hermana de Hugh Grant en 'Notting Hill'

La actriz británica Emma Chambers, conocida por su papel en el filme Notting Hill, murió a los 53 años de edad, según informó hoy su agencia de representación. "Emma creó una gran cantidad de personajes y un inmenso currículo de trabajo. Llevó la risas y la alegría a muchas personas", dijo su representante.

La intérprete, nacida en Doncaster, falleció de "causas naturales" según informa la prensa internacional.

En el Reino Unido la intérprete era conocida por su personaje en la serie de televisión de la cadena BBC The Vicar of Dibley. Pero a nivel internacional es más recordada por su papel de Honey Thacker, la hermana de Hugh Grant en "Un lugar llamado Notting Hill" (1999).

El actor lamentó el deceso de la actriz por twitter, señalando: "Emma Chambers era una persona hilarante y muy cálida y, por supuesto, una actriz brillante. Noticias muy tristes".

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.

