Viña 2018: Alejandra Azcárate dominó al monstruo y dividió a las redes sociales

Luego de la apertura de la quinta noche del Festival de Viña del Mar con el vallenato de Carlos Vives y la serie de invitados que invitó a la Quinta Vergara, fue el turno del humor de Alejandra Azcárate. La también colombiana subió al escenario pasadas las doce de la noche y partió agradeciendo a Chile por ser un país que le ha abierto la puerta a los inmigrantes de distintas partes del mundo.

Dijo que no contaba chistes, para que no los esperaran y, tras esa breve presentación de quién es, entró en el personaje, se plantó frente al público y comenzó a contar su historia. Las primeras risas fuertes llegaron cuando habló de los hombres mayores que le gustan las menores y, después, a las mujeres mayores que le gustan los jóvenes.

Un show elegante, con harto sarcasmo, sin garabatos y con un humor más trabajado que requería de poner mayor atención y así no perderse dentro de la historia, porque el ritmo rápido muchas veces no dejaba espacio para distracciones.

Quizás por eso el público de la Quinta Vergara disfrutó con atención del espectáculo de Azcárate y en redes sociales se dividieron con la actuación de la colombiana que se llevó la gaviota de plata y de oro:

Entre Carlos Vives y Alejandra Azcárate, no se cual me gustó más en Viña Del Mar ¡que grandes, felicidades! 🌟🏆👏 🇨🇴 💛💙❤ #CarlosVives #AlejandraAzcarate #Viña2018

ay, me cayó muy bien Alejandra Azcárate, me hizo reír harto #Viña2018

— Rafael Álvarez C. (@RafaAlvCc) February 25, 2018

Alejandra azcarate me cagó q es fome no ase reír a nadie

De las 3 mujeres en el humor, era con la que tenía más expectativas; y no me equivoqué. A pesar de ello, pienso que Alejandra Azcárate es de un humor que quizá no es para viña.#vina2018

— Gustavo Salomón Martínez Gatica 🌹 (@gumartigs) February 25, 2018