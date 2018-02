Viña 2018: Alejandra Azcárate tuvo problemas de vestuario antes de su show: "Estaba poseída por el pánico"

La comediante colombiana Alejandra Azcárate triunfó en la penúltima noche del Festival de Viña del Mar con un show elegante, rápido, sin garabatos y con mucho sarcasmo. El espectáculo fue aplaudido y ovacionado en la Quinta Vergara y recibió algunas críticas a través de redes sociales.

Tras unos minutos de bajarse del escenario, Azcárate llegó a conferencia de prensa y detalló algunos problemas que vivió antes de salir al escenario. "Recuerdo que antes de salir, el cierre del vestido comenzó a fallar y se empezó a abrir. Faltaban dos minutos y una mujer trataba de coserme el vestido", dice, agregando que en ese entonces se sentía muy angustiada, nerviosa y con mucha ansiedad.

"Rafael me dio un vaso de agua tibia con jengibre y cuando salí, la verdad es que no tengo un recuerdo claro de la situación, porque estaba poseída por el pánico. Solo he tenido tanto miedo en esta vida cuando me casé", agregó haciendo gala de su humor.

Por eso, asegura que "venía preparada para lo peor, tenía mucho miedo, en ningún momento me confié, porque es muy difícil cuando uno se enfrenta a lo desconocido".