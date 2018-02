Viña 2018: Así surgió el chiste de Alejandra Azcárate sobre Julio César Rodríguez

“¿Acepta usted, en la pobreza o riqueza,… a Julio César Rodríguez?". Ese fue el golpe de final de Alejandra Azcárate para ponerse al Monstruo en el bolsillo. Es que la comediante sorprendió con una inteligente y ágil rutina que empezó algo lento, pero que al agarrar ritmo, nadie la detuvo.

Con confianza, y tal como había ocurrido con su compatriota. Carlos "Mono" Sánchez, el año pasado, la humorista colombiana fue insertando pequeños guiños que anclaban su rutina a Chile. "Bombo en fiesta", "La tía rica" y "la última chupada del mate" fueron algunas de las expresiones que incorporó en su guion.

Publimetro Chile Viña 2018: Alejandra Azcárate tuvo problemas de vestuario antes de su show: "Estaba poseída por el pánico" La comediante se llevó las dos gaviotas tras su presentación.

Pero lo que más impacto generó fue la inclusión de Julio César Rodríguez durante la parte de su relato en la que hablaba cómo la mujer iba camino al infierno cuando se casaba. Fue ahí cuando Azcárate incluyó al rostro de CHV, quien ha sido uno de los personajes que ha alimentado el folclor festivalero por su supuesto romance con Camila Nash.

“¿Acepta usted, en la pobreza o riqueza,… a Julio César Rodríguez?", dijo la colombiana, a lo que rápidamente el Monstruo reaccionó. Primero, incrédulo. Luego, con una fuerte risa. "Noooo", respondieron los asistentes.

En conferencia Alejandra Azcárate contó cómo llegó a incluir al conductor de "Fiebre de Viña". "La referencia de Julio Cesar me la dio Pablo (productor de CHV), que está acá, muerto de la risa. En esa parte siempre menciono a Miguel Jaramillo, que es mi esposo. Si yo decía su nombre, nadie iba entender la gracia del chiste. Así que buscamos un personaje local. 'Quién, quién aquí. Denme un nombre de un tipo que se crea muy galán' y me dijeron el de él. Pero no es un tema personal. No lo conozco, en mi vida lo he visto, era un recurso para acercar a la gente con un personaje muy querido en este país. Con todo el respetó lo hice y espero que lo haya aceptado con la misma gracia", contó.

Publimetro Chile Viña 2018: Carlos Vives y sus amigos le dieron sabor a la Quinta Vergara El colombiano realizó un show de casi tres horas con el que contagio alegría

Además, explicó cómo trabajó su rutina para acercarla al público chileno. "Algo que me deja muy satisfecha de esta noche es que cuando trabajé de la mano de Javier Valenzuela, mi empresario local, y de Pablo, el productor de CHV, quienes me ayudaron y guiaron en el proceso de chilenizar el lenguaje, fueron muy objetivos y respetuoso con mi trabajo. Yo acepté cambiar dos o tres, cinco modismos, como se dieron cuenta, pero, más allá de eso, yo me quedé con el material como era. Era una carta que me quería jugar. Quería ponerme el reto de ser capaz de seducir al público chileno con mi trabajo y se logró con un lenguaje universal. Entonces, no necesité apelar a muchas herramientas chilenas y salió muy bien", sentenció.

Así reacciono el público en redes sociales con la broma.

Las redes sociales también festinaron con la incorporación de Rodríguez.

ESTA MUJER SE GANÓ A LA PARTY DESPUÉS DE CAGARSE AL JULIO CÉSAR SODMDODMDOSMDSO #PartyChilensisFtViña2018 — ¿seré weona? (@YazminAlexand20) February 25, 2018

el culiao del julio cesar va a demandar a los humoristas pq lo han webeado todo el rato, qué pena — isidora loves pablo❤️ (@waldorfsgoals) February 25, 2018

Cuando no muestran en pantalla a Julio Cesar por qué lo palanquearon firme! #Viña2018 Déjalo, ya está muerto 😂🤣 pic.twitter.com/alqYQ5L8mK — oɹpuɐɾәlɐ әsoɾ (@Jose_Valdes_G) February 25, 2018

Ahi a alex se le perdieron los controles de la camara para enfocar a julio cesar ups a lo mejor no estaba en el publico como se cree mino estaba tomando la dosis para afearse un poco 😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁 — erica veliz veliz (@ericavelizveli1) February 25, 2018

Y es ahí cuando uno piensa: "Y qué esperai Alex Hernández pa no enfocar la reacción de Julio César?" https://t.co/qgp7hIWpAc — Diego C.V. (@DiegoCV01) February 25, 2018