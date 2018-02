Viña 2018: Bosé dejó su collage en Chile

Objeto de risas y memes en las redes sociales fue el regalo que le hizo la organización del Festival de Viña del mar a Miguel Bosé. El artista fue premiado como artista ícono al cumplir 10 presentaciones en Viña. El presente fue un collage con fotos de sus presentaciones en un marco con adornos Swarovsky, del que incluso Stefan Kramer se burló en su rutina.

Bosé dejó en Chile el comentado obsequio. El motivo no fue que no le gustara el marco con las fotos de sus presentaciones, sino que a raíz de sus dimensiones, su delicada confección y su peso, el artista no pudo subir el collage al avión. La organización del Festival se comprometió a enviárselo.