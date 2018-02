Viña 2018: Los memes del piscinazo y su cuestionado vínculo con Game Of Thrones

Los reyes de Viña 2018 Betsy Camino y Matías Vega hicieron una performance con música de la serie Game Of Thrones antes de saltar a la piscina del Hotel O'Higgins. Sin embargo, la vestimenta estaba inspirada en la película 300 y no en algún personaje de la producción de HBO.

Los fanáticos no hicieron esperar sus reacciones y las redes sociales se llenaron de memes respecto a esta situación.

Tenía otras expectativas cuando me dijeron que era un piscinazo inspirado en Game of Thrones #viña2018 pic.twitter.com/nDrqpjT6U7

Cuando buscas la relación entre Game Of Thrones y el Piscinazo. #Viña2018 pic.twitter.com/XZ01tEpQkp

Me muero!!! esta ordinaria esta usando la musica de Game of thrones. Mis hijos no murieron por esto pic.twitter.com/VqTI1UW9g9

— Cersei 👑 (@CerseiCL) February 25, 2018