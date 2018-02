Hoy en día el sexo no es para nadie un tabú. Y es que incluso en las primeras décadas del cine la intimidad fue parte esencial de contar una historia pues, es también, una parte esencial de la raza humana, si es que no de toda la vida.

Sin embargo, a veces los cineastas no logran captar de la mejor forma estos impulsos "animalescos" y pecan de ridículos o hasta burdos.

Ya sea con intencionalidad o sin querer queriendo, aquí te dejamos un listado con algunas de las escenas de sexo más ridículas del séptimo arte.

"Shoot 'em up" (2007)

La cinta protagonizada por Clive Owen en 2007 tiene de todo: pistolas, violencia y sexo. A modo de una cinta pulp tipo "Sin city", la historia toma a un pistolero experto que debe cuidar a un bebé de una organización criminal con fines perversos. En el camino, Owen recibe la ayuda inesperada de una prostituta encarnada por la bella Monica Bellucci con quien, eventualmente, terminará enredado en una relación, más que romántica, erótica. Finalmente se enfrascarán en una apasionada escena de sexo que será interrumpida por una docena de asesinos a sueldo que el mismo Owen repelerá a punta de disparos… sin dejar de satisfacer a su fogosa mujer.

"American Pie" (1999)

Tal vez no sea adecuado llamarla "escena de sexo", pero si algo quedó en la memoria de cientos de adolescentes en los años 90 fue que cualquier cosa (sí, cualquier cosa) puede servir para satisfacer esos impulsivos deseos hormonales. Así al menos lo dejó claro el personaje de Jim (Jason Biggs) en la primera cinta de la saga "American Pie" en la que el confundido puberto decidió encariñarse con… una tarta de manzana.

"Crank 2: Alto Voltaje" (2009)

Hemos visto a Jason Statham vencer solo a hordas de mercenarios, conducir a través de ciudades altamente pobladas sin ningún rasguño y saltar de aviones y edificios como si se tratara de un sillín. Pero en "Crank 2: Alto Voltaje", el hombre de acción llevó sus… "aptitudes" un paso más allá al tener sexo con su compañera Amy Smart a la vista de todos. Un poco de contexto: el protagonista debe mantenerse con la adrenalina a tope constantemente para sobrevivir pues su corazón ha sido reemplazado por una batería. En ciertos momentos de la cinta el personaje de Statham comienza a sentir una baja de energía por lo que debe… "recargar". Así que, ¿qué mejor que tener sexo en público frente a cientos de miradas voyeristas? Una joya de la acción producida por el mismísimo vocalista de Faith No More, Mike Patton.

"El regreso de La cosa del pantano" (1989)

Quizás no muchos recuerden esta película dirigida por Jim Wynorski, pero esta sola escena de "amor" es suficiente como para hacerse una idea de qué ofrece a lo largo de sus 88 minutos de duración. Basada en el personaje de DC Comics, la cinta es la secuela de "La cosa del pantano", la cual obtuvo críticas relativamente buenas. En esta escena La cosa del pantano da de comer a su amada Abby un trozo de lo que, algunos especulan, sería su miembro fálico, que la hace alucinar viéndose a sí misma junto a "La cosa" en un encuentro sexual como si este fuera un hombre normal. Está de más decir que la música no acompaña el momento.

"The room" (2003)

A estas alturas nadie cuestionaría la baja calidad de "The room", la cinta dirigida, protagonziada, escrita y producida por Tommy Wiseau. La considerada "peor película" de la historia se ha vuelto una cinta de culto y es aclamada por miles de fanáticos al rededor del mundo por sus hilarantes escenas y actuaciones. Y como es de esperarse, esto no excluye a sus escenas de sexo. Casi al comienzo de la película nos topamos con la extraña relación entre Johnny, el protagonista y su pareja Lisa, quienes comienzan a tener sexo antecedidos por una pelea de almohadas, un jugueteo con una rosa y música similar a la de las películas pornográficas ochenteras. Lo más notable es la duración del acto en el que Wiseau pareciera estar "apuntando" al ombligo de Lisa y la insistencia del mismo en que la cámara enfocara su trasero… Un detalle que James Franco retrató perfectamente en su película homenaje "El artista del desastre" (2017).

"Howard el pato" (1986)

Si "El regreso de La cosa del pantano" no te pareció suficientemente bizarro quizás esto lo haga. Corre 1986 y las películas de Marvel no eran exactamente bien cotizadas como hoy en día. "Howard el pato" fue una adaptación del cómic homónimo de 1973 producida por George Lucas ("Star Wars") sobre un plumífero alienígena que llega a la tierra y se transforma en una especie de "héroe" mientras intenta volver a su planeta. En algún momento de la cinta, Beverly Switzler, la chica que lo acoge en su casa, se enamora de él y lo convence de tener relaciones sexuales en una escena increíblemente incómoda acompañada por la antesala del coqueteo de una joven Lea Thompson en paños menores y un pato de caricatura irrisorio.