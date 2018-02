Viña 2018: El triunfo del humor en la lucha por el rating del Festival

Seis días de Festival y seis días de sorpresas. A lo largo de toda la semana anterior los canales se enfrascaron en una lucha de antes perdida por el rating que, finalmente, fue liderado por Chilevisión, canal al mando del famoso certamen conocido como el más grande de Latinoamérica.

Y aunque Mega, TVN y Canal 13 tuvieron sus momentos de triunfo, CHV logró hacerse de los peaks de sintonía de cada noche, todos producidos principalmente durante los números de humor, especialmente con Kramer y Bombo Fica.

La noche de obertura, el martes 20 de febrero, CHV promedió 36,0 puntos de rating con una máxima de 49 punto en el show de Bombo Fica. Mega promedió un total de 9,9 y logró un peak de 20,2 gracias a la teleserie "Perdona nuestros pecados". Bastante más lejos siguieron TVN con 3,2 y Canal 13 con 3,1.

Para el miércoles 21 de febrero CHV promedió 25,4 entre las 21:44 y las 03:58 horas. El puertorriqueño Luis Fonsi con su "Despacito" le concedió al canal privado un peak no menor de 39.1 puntos que, sin embargo, no superó al otorgado por el hombre de blanco en la noche anterior. Mega bajó en comparación al lunes teniendo un alza máxima de 19,2 y no gracias a "Perdona nuestros pecados", sino que a "Verdades ocultas", seguido por TVN y Canal 13 que ni siquiera se asomaron a los promedios de dos cifras.

El jueves 22, la llamada "noche anglo", nuevamente tuvo su fuerte en el humor. Y aunque la música de Jamiroquai y de Europe otorgaron buenos resultados al canal del grupo Turner, fue el chileno Stefan Kramer quien otorgó la máxima de 47,6 puntos a las 00:41 horas. Finalmente, la tercera noche del Festival promedió 25,4 unidades, otorgándole un promedio diario de 30 puntos, seguido de Mega con "Perdona nuestros pecados" alcanzando un peak de 20,8 y un promedio total de 8,9, Canal 13 con 5,0 y TVN con 3,3.

A inicios del fin de semana se registró una leve caída para todos los canales. El viernes 23 CHV registró un total de 29 puntos. Entre las 21:45 y 03:48, es decir, durante la duración del certamen, la señal privada logró 24,6 puntos y un peak de 46 unidades. Mega, que promedió 8,6 puntos a lo largo del días, registró una máxima de 16,3 gracias a "Perdona nuestros pecados". Canal 13 promedió 4,3 y TVN 2,2.

Aunque el sábado también fue liderado por CHV, Canal 13 logró desplazar a Mega y posicionarse en el segundo lugar con 6,4 puntos. La señal oficial del Festival, por supuesto, encabezó la lista con 24,8 puntos y promediando 21,3 entre las 21:41 y las 04:06 horas. El peak descendió a 32 unidades, bastante más bajo en comparación a los días anteriores. Finalmente, Mega obtuvo 4,9 puntos y TVN le siguió con 3,5.

La última noche del certamen trajo consigo cuatro artistas de entre los cuales el humor de Sergio Freire no sólo se volvió trending topic en redes sociales, sino que también otorgó un nuevo peak de 42 unidades y concedió un promedio de 24,7 puntos al canal entre las 21:44 y 03:48, hora en que transcurrió el Festival. Finalmente, CHV obtuvo un promedio general de 27,8, seguido por Mega con 6,3, Canal 13 con 5,4 y TVN con 2,3.