Viña 2018: Sergio Freire: "Para mí Kramer sigue siendo el maestro"

Sergio Freire se transformó en uno de los humoristas más exitosos en esta versión número 59 del Festival de Viña del Mar. Con un humor ligero y rápido, el comediante conquistó al público, sacó las carcajadas de Gente de Zona, emocionó a su amigo Rodrigo Salinas e incluso provocó las felicitaciones de Carabineros de Chile.

Publimetro Chile Viña 2018: El mensaje de felicitaciones de Carabineros de Chile a Sergio Freire tras su triunfo en la Quinta Vergara No sólo Gente de Zona disfrutó de su show

Las redes sociales también rieron y muchos lo catalogaron como el mejor de esta versión del "festival de los festivales" que termina con el reggaetón de Zion & Lennox. Sin embargo, el comediante es cauto y no cree ser el mejor. "Para mí Kramer sigue siendo el maestro", dijo en conferencia de prensa, agregando que "no vinimos a competir, ya que los cuatro que se presentaron son colegas".

Una de las cosas que más llamó la atención de su rutina, fueron las risas de Gente de Zona, algo que Freire aprovechó para bromear con ellos, aunque no estaba preparado. "Los escuché reír, lo que pasó con Gente de Zona no estaba preparado. Ya me había dado cuenta que eran unos personajes dentro de Viña y quiero darles las gracias porque jugaron super bien. Agradezco que hayan estado ahí", dijo, agregando que espera que sean muchos más los ex "Club de la comedia" los que se suban a la Quinta Vergara.

Publimetro Chile Viña 2018: Wena: Sergio Freire hizo reír al Monstruo y emocionó a Rodrigo Salinas En las redes sociales también rieron con el comediante.

"Soy un agradecido de pertenecer a ese grupo de personas de donde aprendí todo. Me gusta que "El club de la comedia" haya ayudado a que salieran mas comediantes de este estilo", sentenció.