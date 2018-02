Viña 2018: Wena: Sergio Freire hizo reír al Monstruo y emocionó a Rodrigo Salinas

Sergio Freire saltó al escenario luego de la exitosa presentación del grupo CNCO, quienes encendieron e hicieron bailar a la Quinta Vergara. Desde que lo presentaban en la previa del inicio de la última noche que lo aplaudían, no con la misma efervescencia que a Shuster o Zion & Lennox, pero con el respeto y cariño de quienes lo recuerdan por ser parte de "El Club de la comedia".

Partió presentándose, diciendo que se cambiaría el nombre, se iría a México y volvería a Chile como Mon Lafreire. Risas de inmediato y apenas tuvo un respiro para tomar agua, fue rápidamente ovacionado.

Una rutina rápida y simple, donde contaba sus experiencias como papá primerizo, también de la idiosincrasia del chileno. Ahí empezó a pedirle a los millennials que comenzaran a cambiar la letra del himno nacional, actualizarlo, eso sí, antes lo bailó provocando carcajadas en el público.

Ls miradas y risas de Rodrigo Salinas también destacaron en su show y desde Twitter festinaron con él y su participación desde el público. Gente de zona nuevamente se robó las miradas y el comediante hasta logró interactuar con ellos y lanzarles un par de bromas improvisadas.

Tanto fue el éxito de Sergio Freire en la Quinta Vergara, que en medio de su presentación y cuando no pensaba en parar, el público lo interrumpió y le regaló su primera gaviota, ya que el ex "Club de la comedia" se llevó las dos estatuillas. Salinas lloraba emocionado desde el público y Gente de Zona seguía sonriendo.

Las redes sociales también rieron con la rutina de Freire. De hecho, muchos no le tenían fe:

Freilinas ES REAL ES REALLLLLL 😥😥😥😥 ME DECRETÓ LA VOCERA DEL SHIPP DEL GUATON SALINAS Y EL FREIRÉ #Viña2018 #PartyChilensisFtVina2018 pic.twitter.com/6AXvcx7okt

#Viña2018 @sergiofraude me encantaria tener un amigo como el tuyo @Guatonsalinas pic.twitter.com/G5qVvxhBa3

ya me cague de la risa y ahora cualquier wea que dice me da un ataque de risa JAJAJJAJAJJAAJAJAJJ send help #PartyChilensisFtVina2018 #vina2018

— Isi (@perff_lawwwwl) February 26, 2018