Eduardo Fuentes tiene cáncer y deberá ser operado

"Me diagnosticaron Tiroiditis Hashimoto, una enfermedad muy común. Es crónica y se trata con medicina todo los días. Sin embargo, me palpó la gandula, la tiroides y me recomendó hacer ecografía". Así contó, mediante de un video, Eduardo Fuentes cómo detectó que el sufrir cáncer de tiroides y que deberá someterse a una operación este martes.

A través de su página de Facebook, el animador relató que, tras la segunda vuelta electoral, sufrió un fuerte dolor de espalda, lo que lo llevó a buscar ayuda médica. Luego de realizarse exámenes, los médicos notaron que su colesterol estaba muy alto, por lo que fue derivado a un endocrinólogo para ver si había algún desorden hormonal que justificara esta situación. Fue en esa instancia en la que le diagnosticaron Tiroiditis Hashimoto.

Pero el diagnóstico no se quedó allí. A Fuentes le hicieron una biopsia con la que, finalmente, se llegó a que el rostro de La Red sufría de cáncer.

"Mañana entraré a pabellón para que me extraigan la glándula tiroides completa y desde ahí establecer los rumbos definitivos de ahora en mas (…) Se que todo saldrá bien y sé que la buena onda que ustedes siempre me han prodigado será mi mejor anestesia", contó en el video, el que estaba acompañador con el siguiente mensaje: "Te invito a cuidarte y prevenir. Escuchar el cuerpo. Yo me acabo de enterar que tengo cáncer, que mañana martes me debo operar para extirparlo y que gracias a un accidente logre pillarlo a tiempo. Soy un afortunado y me gustaría que sepas lo importante que es prevenir. Vamos, todo saldrá bien. Como siempre, pura actitud! ".