Sebastián Yatra: Su experiencia en la Quinta Vergara, su primer disco y un posible regreso en solitario a Viña

Eran pasadas la medianoche del pasado sábado y Carlos Vives, en medio de su show en el Festival de Viña, presentó a Sebastián Yatra ante el público de la Quinta Vergara que lo recibió eufórico. El joven reggatonero colombiano de 23 años fue una de las revelaciones del 2017 en el género de la música urbana, con sus canciones “Traicionera” y “Robarte un beso”, siendo esta última la que los hizo debutar sobre el escenario de la Ciudad Jardín invitado por su compatriota.

La colaboración en vivo no fue algo de un día para otro, ya que Vives lap planteó la idea de acompañarlo durante los premios Grammy Latinos. El resultado fue, según relató a Publimetro a tan solo horas de enfrentarse al Monstruo, "mucha euforia, fue una gran fiesta. Superó mis expectativas y eso que eran altas”.

De esa manera, Yatra pudo vivir algunos minutos una experiencia con la que "siempre he soñado". "He escuchado de muchos artistas lo que es cantar en la Quinta Vergara”, agregó. Algo que se podría convertir en realidad el próximo año. En 2017 se realizaron conversaciones, pero no llegaron a buen puerto. Por ello, este 2018, con el vínculo ya generado y teniendo de resoplado la euforia que generó su participación en el show de Carlos Vives, las negociaciones podrían retomarse. Si se llegara a concretar su debut en solitario, Sebastián Yatra llegaría respaldado por su primer álbum, el que está próximo a ser editado y que hace unos días presentó un nuevo adelanto: “No hay nadie más”.

“Me toca dejárselo a Dios, a ver qué sucede”, dijo al respecto, agregando que con la organización del Festival de Viña del Mar “nos la llevamos muy bien, hay mucho cariño y, de verdad, que me quito el sombrero por ellos, ya que es un festival que está al nivel de cualquiera en el mundo”

Yatra estaría de regreso en nuestro país durante el julio para presentar su primer trabajo discográfico y así comenzar a despedir todo el éxito que obtuvo el año pasado y empezar a pensar en nuevos desafíos. “Este 2018 se viene cargado de mucha música, mi primer álbum, que sale en mayo y el martes sale “La Voz Kids” de Colombia, entonces es un gran honor y un nuevo reto que estoy disfrutando”, sentencia.