Sergio Freire explicó por qué no incorporó a Salinas en su rutina

Fueron 41,1 puntos de rating promedio el que logró Sergio Freire durante la jornada final del Festival de Viña del Mar. Una cifra que lo ubica como el tercer humorista detrás de Bombo Fica (46,3) y Stefan Kramer (44.6) que más vio la gente por televisión y que terminó por subirle los bonos al hombre de "El club de la comedia".

Su presentación tuvo como gran aliado a Gente de Zona, quienes no pararon de reír en la primera fila. Y detrás de ellos estaba su amigo y aliado humorístico: Rodrigo Salinas. El rostro de CHV se vi muy emocionado y no solo rió con el show, ya que durante la entrega de las Gaviotas a su colega, el comediante no pudo contener las lagrimas.

Publimetro Chile Viña 2018: Sergio Freire: "Para mí Kramer sigue siendo el maestro" El comediante se sinceró en conferencia de prensa tras su éxito en la Quinta Vergara

Tras la conferencia oficial, en la que valoró la presencia del dúo cubano y reconoció que Kramer "sigue siendo el maestro", Publimetro pudo conversar, juntos a un par más de medios, con el humorista. Aún emocionado, y sin haber podido compartir su alegría con su pareja Maly Jorquiera, porque no tenía señal en su celular, Freire reveló por qué no incluyó en su rutina a Salinas. Una idea que había esbozado en diciembre pasado cuando aseguró que si le daban la opción de subir a alguien a la Quinta Vergara, sería a “mi pololo, el guatón Salinas”. “Es bueno tener gente comediante y creativos para hablar en este momento. Es un buen aliado ese cabro”, expuso en ese entonces.

Publimetro Chile Viña 2018: Quique Neira responde a las bromas de Sergio Freire y Stefan Kramer El músico envió un mensaje a través de Twitter, tras ser aludido dos veces sobre el escenario de la Quinta Vergara

"Esto no es el Hogar de Cristo", dijo Freire riendo a los medios el domingo. Ya dejando la broma de lado, el humorista afirmó que "pensamos en un show preparado para esto y ahí el show manda". "Él mismo entiende también. Cuando le toque a él, ahí estaré", prometió.

Sobre las lagrimas de Salinas, el actual comediante explicó que se debieron al hecho de que el hombre detrás del personaje "Ratoncito" se emocionó al "escuchar que estamos haciendo reír a la gente".