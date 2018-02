Ricky Martin: "Mi novia sabía que yo era gay"

En una entrevista con el medio "Vulture", Ricky Martin dio más detalles de su pasada vida amorosa. El puertorriqueño sostuvo que: "En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima (…) Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía Gala. Y tuve a esta mujer que fue increíble. Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, y ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos".

Aunque este no dio el nombre de la mujer, se sabe que estuvo casi diez años de novio con Rebecca de Alba, quien siempre ha apoyado la decisión de Martin de revelar su sexualidad.

El artista añadió que: "Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: 'Si sales este será el final de tu carrera'. Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tu camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto', y eso me impidió salir por muchos años. Porque trabajas tan duro para llegar a un lugar en el negocio del entretenimiento y luego te dicen que si hablas de tu naturaleza todo se derrumbará".

Ricky, quien tiene dos hijos; Matteo y Valentino, reveló en 2010 era gay. El boricua anunció hace unas semanas que se casó en secreto con Jwan Yosef.