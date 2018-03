"Bienvenidos" se hunde en una profunda crisis de rating tras quedar en el último lugar durante febrero

Como cada año, las largas semanas festivaleras llegaron para revolucionar la sintonía y los contenidos que se debaten durante las mañanas en televisión. Luego de un competitivo mes de febrero, los canales ya tienen en sus manos el balance: quien aún no ha podido cautivar a la audiencia este 2018 fue "Bienvenidos", matinal que se hunde cada vez más en una profunda crisis.

Al parecer, la estrategia de despedir a su ahora ex director, Mauricio Correa, no fue suficiente para volver a enamorar a los televidentes, pues las bajas cifras de audiencia no cesan. Y es que el matinal de Canal 13 lleva semanas marcando un bajo promedio de audiencia que ahora tiene números claros: 6,1 para "Mucho Gusto", 5,3 para "La Mañana" de Chilevisión, 4,2 para "Muy Buenos Días" y más abajo, "Bienvenidos" con 4,0 unidades promedio.

El arribo de Pablo Manríquez al matinal de TVN – ex director desvinculado de Canal 13 por emitir el informe ginecológico de Nabila Rifo-, junto con la excelente sintonía de "La Mañana" de Chilevisión durante esta época festivalera, le pasó la cuenta al espacio conducido por Tomicic y Cárcamo.

Por ejemplo, la mañana en que Carmen Gloria Arroyo debutó en TVN, Canal 13 quedó relegado al último lugar con un promedio de 3,4 puntos.

Cabe destacar el rol que cumplieron los festivales de verano, pues TVN se adjudicó dos -Talca y Omué-, mismo número que Canal 13 – Las Condes y Dichato- , mientras que Chilevisión solamente se quedó con el Festival de Viña del Mar, siendo su último año a cargo del certamen.

Marzo comenzó mal en el 13

Hoy la mañana de Canal 13 volvió a quedar abajo con 3,7 unidades promedio, en comparación con Mega que marcó 6,6, TVN con 5,0 promedio y Chilevisión que bajó a los 4,9 puntos de rating.

El matinal se encuentra resentido desde hace ya varios meses y pese a la intención de renovar el espacio, este no ha podido repuntar. De hecho, ni siquiera los salvó ser el canal que albergó a la nueva reina de Viña del Mar.

Durante la jornada de ayer, el espacio despidió a tres personas de su equipo al aire: el panelista extranjero Evens Clercema, el periodista Sergio Rojas y el comediante Rodrigo Villegas.

Ahora, queda esperar la llegada de su nuevo director Daniel Sagües, ex "Mucho Gusto", fijada para el próximo 5 de marzo, día que muchos han apodado de "súper lunes".

Por otro lado, no solamente Mega la está pasando bien con sus positivos resultados, la llegada de marzo trajo números alegres para TVN quienes hoy llegaron al segundo puesto en el rating. Es así como el canal público sale del último lugar en las mañanas, luego de haber estado ahí por largos tres años.

En cuanto a la sintonía general diaria, Canal 13 superó por una décima a TVN que quedó penúltimo con 4,5 puntos durante febrero.