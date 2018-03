Carmen Gloria Arroyo reacciona duramente a comparación de eutanasia con el suicidio hecha por Kast

Fue una intensa mañana en TVN. Antes de que ocurriera el accidente del bus en Valparaíso, que hizo que casi todos los matinales alteraran su pauta del día, "Muy buenos días" conversó sobre la eutanasia. Entablando una suerte de debate, los diputados Vlado Milosevic y José Antonio Kast se unieron al panel, que fue comandado por Carmen Gloria Aroyo e Ignacio Gutierrez. La idea era revisar y exponer sobre el proyecto presentado por el legislador del Frente Amplio, el que permite una muerte en casos puntuales, como enfermedades terminales.

Como era de esperarse, en especial por las ideas del ex candidato presidencial, la conversación se fue acalorando la punto en que la ex jueza de CHV, se enfureció, luego de que Kast comparara la eutanasia con el suicido. “La vida no es una obligación, es un derecho“, fue la idea que defendieron las dos nuevas incorporaciones de "Muy buenos días" para este 2018.

“Por qué un tercero tiene que decidir por mí, por qué tenemos que actuar como en la Edad Media donde tenemos un Estado que nos considera a todos imbéciles y que ese Estado decide qué es bueno y qué no es para los chilenos”, fue el argumento que expuso Arroyo a lo que Kast respondió: “Eso es un extremo. Si yo te pongo la pistola aquí, ¿puedo permitir que te dispares? Es tu decisión”. "No es lo mismo", dijo el ex rostro de CHV.

Acto seguido, el debate se encendió cuando Kast preguntó: “¿Por qué no puedes tomar la pistola y suicidarte?”. Pero no se quedó ahí y dijo que "el suicidio es suicidio. Si tenemos una pistola aquí y la ponemos acá (en la cabeza), todos hacemos lo mismo…”.

Arroyo no dudó en responder que “no es lo mismo”. Mientras que Milosevic acusó al ex UDI de desinformar a la gente. “La ley tiene causales súper claras. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal con un diagnóstico médico. O si una enfermedad es muy dolorosa, como el caso de Paula, puede no ser terminal, pero es degenerativa y hay un sufrimiento por el que está pasando. Eso va a tener que ser estudiado por un equipo médico y va a decir que hay un diagnostico y dirá que si por la Ley hay causales. Por lo tanto, lo de la pistola no tiene nada que ver.

Si soy mujer‼️ y también puedo hablar fuerte, ser apasionada, defender mis ideas y pararme de igual a igual con un hombre y a pesar de todo eso sigo siendo bien mujer!!! No solo los hombres pueden 💪 y algún día dejará de molestarles una mujer con carácter — CARMEN GLORIA ARROYO (@CG_ARROYO) March 1, 2018

Tras esta suerte de debate, Carmen Gloria Arroyo uso su cuenta de Twitter para defender sus intervenciones. "Si soy mujer‼️ y también puedo hablar fuerte, ser apasionada, defender mis ideas y pararme de igual a igual con un hombre", escribió.