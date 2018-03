¡Todo por un cigarro! los memes que dejó la pelea carcelaria de Ángela en "Perdona Nuestros Pecados"

Con el hashtag #ConfiesaQuiroga, los fans de la teleserie del momento se descargaron vía Twitter a raíz del reciente giro que dio la novela.

Ángela Bulnes está detenida luego de confesar que fue ella quien mató a Elvira Undurraga, con el fin de salvar al verdadero responsable, Armando Quiroga.

Durante los últimos capítulos, el personaje interpretado por Paola Volpato ha tenido que adaptarse a su nueva vida de reclusión, hecho que tiene a algunos fans bien contentos.

Desde un comienzo se vio que esta nueva etapa sería bien difícil para Ángela, quien durante el último episodio, terminó por ganarse el desprecio de sus compañeras y enfrascarse en una pelea.

¿La razón? una de las reclusas le quitó un cigarro, a lo que "La Reina" – como la bautizaron sus compañeras- respondió con un empujón.

Las redes sociales ardieron con la escena que generó una ola de memes y de comentarios en pro y en contra de la dramática amante de Quiroga.

WEON, MEJOR QUE ORANGE IS THE NEW BLACK #PerdonaNuestrosPecados

— Paloma González (@Paloma_GD) March 1, 2018