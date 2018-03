James Blunt: “Si no fuese por 'You’re Beautiful' estaría haciendo conciertos en el norte de Londres”

Tres años después de su última visita, el cantautor británico James Blunt regresa a nuestro país para promocionar su nuevo trabajo titulado “The Afterlove”. “Es todo lo que nace cuando el amor ya está muerto”, dice a través del teléfono el creador de “You're Beatiful”, su más grande single en catorce años de carrera. Blunt, volverá a encontrarse con la fanaticada chilena este 1 y 2 de marzo, pero antes, decidió conversar con Publimetro para repasar su carrera y dar luces de su próxima presentación.

¿Cuáles son las motivaciones que se esconden tras el concepto “The Afterlove”?

-Mira, yo quería hacer algo especial, no quería repetir lo que hice en el pasado. Entonces, en vez de encerrarme en un estudio por dos años, viaje y grabe en diferentes lugares inspiradores. La energía de esos lugares se puede sentir en la música de este álbum. Sobre “Afterlove”, se puede decir que es lo que viene después del amor, cuando éste se va, es lo que queda después de las cenizas.

Es imposible no asociar tu carrera a “You’re Beautiful” ¿Cómo haces para crear nueva música sin mirar hacia atrás?

-Yo creo que todos los artistas tienen un gran hit en algún momento, tal como lo hicieron los Rolling Stone. Yo soy muy afortunado, yo ya tengo uno y me puedo relajar, puedo hacer música y disfrutar lo que hago. Si no fuese por esa canción quizás sólo estaría haciendo conciertos en el norte de Londres, en cambio puedo hacer giras a nivel mundial.

¿Entonces disfrutas muchos poder tocar esa canción en cada concierto?

-Si, absolutamente. La gira de “The Afterlove” es para promover el nuevo álbum, pero de todas maneras toco canciones de todas mis producciones. “You’re Beautiful” o “Goodbye my lover”, del segundo álbum quieren escuchar “1973”, porque es lo que la gente quiere y eso lo hace un concierto muy entretenido.

Tras tus estudios universitarios ingresaste al ejército ¿Qué aplicas a tu carrera de artista de lo aprendido allí?

-Yo era parte de un equipo y todos estábamos relacionados de una u otra manera, todos éramos expertos en nuestras tareas. Además, había mucho respeto entre compañeros. Ahora viajo por distintos lugares junto a mi equipo y mi banda y todos somos expertos en nuestro trabajo y además nos respetamos mutuamente. La diferencia es que mi tanque ahora es mucho más cómodo ya que es un bus de gira, y ahora en vez de ir a un volcán puedo visitares lugares como Santiago.

En esta gira visitarás, además de Chile, Argentina y también Brasil. ¿Qué recuerdas de tu anterior paso por Sudamérica?

-Si lees cualquier entrevista mía yo siempre digo que en Sudamérica está el mejor público, y todos los músicos dicen eso porque es verdad. En Latinoamérica tienen la música en la sangre y eso es fantástico. La última vez que tocamos en Santiago, nos quedamos en Chile de vacaciones, viajamos al sur y disfrutamos del vino chileno, también visitamos el desierto de Atacama y quedé sorprendido, es uno de los lugares más asombrosos del planeta.

Desde que lanzaste tu primer álbum la forma de escuchar música cambió y ahora Spotify y Youtube tienen la delantera ¿Cómo es hacer música ahora?

-Antes tú hacías un CD y esperabas que la gente escuchara desde la canción número uno hasta el número diez. Ahora con Spotify, cualquiera de tus canciones puede aparecer en cualquier momento. Esto significa que no puedes esperar que una canción salga después de la otra, cada canción debe ser fantástica por si sola. Ahora, si haces un álbum debe tener diez singles y que se puedan escucharlas individualmente y las amen.

¿Qué puede esperar el público chileno de este nuevo show?

-Ya llevamos seis meses de gira con este tour, hemos probado y practicado en distintos conciertos para estar preparados para tocar frente a gente tan importante como ustedes. Estamos expectantes por llegar y pienso que ustedes sentirán la energía. Tocaremos canciones de “The Afterlove” y muchas de las canciones que la gente conoce de los álbumes pasados, será una noche muy especial.