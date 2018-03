Mon Laferte habla de sus inicios en "Rojo": "Enseguida pensé 'no me gusta'"

Sabido es que a Mon Laferte no le gusta que le recuerden que pasó por "Rojo, fama contrafama". Y es que la cantante nacional que se diera a conocer en el espacio busca talentos, grabara un disco y hasta protagonizara una película bajo su alero, hoy quiere dejar esos días en el pasado porque, según dice, siente que su carrera inició realmente cuando arribó a tierras mexicanas.

Así lo comentó al sitio Janesaispop, donde brindó una entrevista en el marco del lanzamiento de su nuevo sencillo "Antes de ti", un trabajo musical que busca repetir el éxito de "Amárrame" y "Tu falta de querer".

Publimetro Chile El día de furia de Residente: Agrede a equipo de prensa Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Puerto Rico

"Yo en Chile me sentí muy estancada", indicó respecto a las razones por las que dejó nuestro país y se trasladó a México, donde asegura que pudo desarrollar su música tal cual siempre quiso, algo que no le habrían dejado hacer en "Rojo".

"Cuando entré al programa tenía 18 años. Tenía un montón de canciones escritas, y yo solo quería grabarlas, pero nunca me hicieron caso. No me tomaron en serio. Era un programa de televisión y querían que grabara algo que funcionara de inmediato", comentó.

La intérprete recordó que cuando arribó al espacio de TVN era "una chica de provincia, pequeña, pobre, no pude estudiar más allá de la educación primaria", y por eso siente que "la televisión fue como la salvación". Por ello, según explica, le hizo caso a los productores aunque afirma que "enseguida pensé 'no me gusta"".

Publimetro Chile James Blunt: “Si no fuese por ‘You’re Beautiful’ estaría haciendo conciertos en el norte de Londres” El creador de una de las baladas románticas más escuchadas del siglo XXI se presenta este jueves en el Arena Monticello y el viernes en el Teatro Caupolicán

Mon Laferte quiere olvidar los días en que cantaba "Corazón bandido" y "Yo sin tu amor" porque, dice, "no tuve ningún tipo de capacidad de decisión en nada" a la hora de grabar esos temas para su disco "La Chica de Rojo". Y destaca que "para mí nació todo (su carrera musical) con mi proyecto actual, cuando ya estaba viviendo en México".