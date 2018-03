¡Atención fanáticos! "Avengers: Infinity War" ya tiene fecha para su estreno mundial

Si bien su estreno en Estados Unidos se esperaba para el próximo 4 de mayo, el regreso de estos superhéroes será una semana antes.

“Infinity War” será la tercera entrega de la saga que comenzó en 2012, con el estreno de “The Avengers”. La ansiada espera se condice con las primeras dos partes de esta trama, las cuales figuran en el ranking de las diez películas más taquilleras de la historia, según el portal Box Office Mojo.

Esta entrega, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, contará con un gran reparto, entre quienes destacan Chris Hemsworth (Thor) , Mark Ruffalo (Hulk) y Robert Downey Jr. (Iron Man). La esperada cinta abrirá un nuevo capítulo en el universo Marvel: la pelea contra el poderoso Thanos.

Luego de un hilarante intercambio de mensajes entre las cuentas de Twitter de Marvel Studios y el actor que interpreta a Tony Stark, Robert Downey Jr, se anunció la nueva fecha de estreno mundial.

El primer tuit decía “¿En una escala de uno al infinito, qué tan emocionado estás por ver "Infinity War” el 4 de mayo?"

On a scale of one to infinity, how excited are you to see #InfinityWar on May 4th? pic.twitter.com/72jYKj2ODG

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 1, 2018