"Entiendo que esto es un show y cada uno ve como lo juega": Camila Nash le respondió a ex de Julio César Rodríguez

Una siente que eran amigas, la otra no. Así son las versiones encontradas que enfrentan a Laura Prieto y Camila Nash, quienes protagonizan la última polémica de la farándula, luego que se hiciera pública la relación de la ex "Pelotón" con Julio César Rodríguez.

El miércoles, la uruguaya dijo "Muy buenos días" de TVN que con Nash "nunca logramos ser amigas íntimas, pero si hay una relación de que nos conocemos hace harto tiempo". Por ello, Prieto aseguró que los códigos "se rompieron y las disculpas no se dieron", por lo que "sí, me molesta, pero no es una cosa que me vuelve loca".

Este viernes, el matinal mostró una nota en la que fueron a buscar a la nueva pareja de Julio César Rodríguez para saber su versión de esta historia que tiene a estas dos mujeres en la polémica. Y Nash fue muy clara en asegurar que "si ella siente que yo fui su amiga por el tipo de relación que tuvimos, está perfecto… Pero para mí es distinto".

La viñamarina también se refirió a los dichos de la uruguaya, afirmando que "entiendo que esto es un show, un espectáculo y cada uno ve como lo juega, de cierta manera. Yo estoy súper tranquila conmigo y mis amigas. A veces las personas tenemos diferentes interpretaciones de la amistad".

Palabras que dejan en evidencia que una de las dos mujeres estaría mintiendo en este triángulo amoroso que se a robado la atención de la prensa de farándula.