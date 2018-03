Cristián Sánchez recuerda episodio en el que se vio envuelto en un triángulo amoroso

Un divertido episodio se vivió esta mañana en el "Muy buenos días". Tras revisar las declaraciones de Camila Nash sobre los comentarios de Laura Prieto, quien dijo sentirse molesta por que la ex "Pelotón" no le contó que salía con Julio César Rodríguez, su ex, María Luisa Godoy reveló que Cristián Sánchez vivo una situación parecida cuando salía con una persona que había tenido una relación con un "importante" animador.

"Ustedes se han llenado la boca estos días con el código camarín y acá están a punto de romperlos y tirarlos a la basura", dijo sorprendido el animador al tener que responder al caso que su compañera había recordado. "Es un caso casi igual al de Camila Nash". dijo Godoy y no se quedó ahí: "La situación de Cristián es como si la Tonka terminara con Parived y yo saliera con él".

Esto gatilló que todo el panel se involucrara y presionara para que Sánchez revelara detalles del caso y la identidad de los involucrados. "Ya me acordé", dijo el esposo de Diana Bolocco, para luego relatar la historia. "Yo no soy ejemplo de nada, pero, en este caso, me aplaudo", afirmó Sánchez.

El conductor de "Muy buenos días" contó que él salió con una mujer por unos meses y que el sabía que había sido pareja de otro rostro televisivo "mas, no me importaba. Lo que pasa, como dice Nacho, yo no era amigo de él. Entonces, ¿por qué tenía que pedirle permiso para salir con ella?".

Pese a que no dio nombres, Cristián Sánchez reconoció el hecho y contó por qué dejó de salir con la mujer. "Yo estaba en una discoteque saliendo, hace un tiempo, con una chiquilla. Y de repente recibo una llamada. '¿Estas en tal parte?'. 'Sí, con quién hablo"", relató.

"Ese hombre llegó a la discoteque. Me agarra, me lleva a un costado y me dice: '¿Tú sabes quién es ella?'. 'Por supuesto que se, es la mujer que está saliendo conmigo hace dos meses'. 'No, te equivocas. No es la mujer que sale contigo hace dos meses, es mi ex polola"", fue la descripción de Sánchez del diálogo que tuvieron sobre el tema.

"Viejo, te digo una cosa, lo sabía. Aún te sigue importando", fue lo que le dijo el animador a lo que el hombre involucrado respondió: "No, yo no volvería con ella, pero me importa que tú estés con ella". "Viejo, no salgo más con ella", fue la respuesta final de Sánchez.

"Por eso revelé esta situación. por la reacción de Cristián", dijo María Luisa Godoy.