Paz Bascuñán adelanta el retorno de “Soltera otra vez”: “Había mucho material para contar”

“Fue súper bonito reencontrarme con ‘Cristina’. Es increíble las vueltas de la vida, porque me acuerdo que cuando terminamos de grabar la segunda temporada, me puse la ropa por última vez y lamenté que fuera la despedida; entonces, cuando me propusieron esta tercera parte fue una buenísima sorpresa”, comenta Paz Bascuñán a Publimetro, a propósito del regreso de “Soltera Otra Vez”, la exitosa comedia romántica de Canal 13, que este 5 de marzo estrena su tercera temporada.

En los nuevos capítulos, su papel de “Cristina Moreno” ya no tiene como principal preocupación encontrar a su príncipe azul, ya que a sus 40 años la sorprendió un embarazo. Y su vida, por supuesto, cambiará para siempre.

“Siento que había mucho material para contar con esto de la maternidad y el cómo se asume este rol a los 40. Me di cuenta que teníamos la oportunidad de mostrar todo este nuevo mundo que se abre, que es tan complejo, y donde aún hay muchos prejuicios sobre ser mamá soltera, así que por eso estuve súper de acuerdo en que nos lanzáramos con esta tercera temporada, y quedé muy contenta con la historia que vamos a contar”, comenta la actriz respecto a las motivaciones que tuvo para asumir nuevamente el protagonismo de la apuesta nocturna que mejores dividendos le ha dado al canal 13 durante la última década.

“Cristina” iniciará este nuevo ciclo “con una tremenda sorpresa” y por eso, según Bascuñán, “la historia se vuelve muy atractiva desde el principio”. Además, destaca, “la teleserie tiene una trama muy cercana, no sólo para las mujeres que están viviendo la maternidad, sino que también por lo que viven el resto de los personajes. Por eso termina siendo un reflejo súper fiel de la sociedad”.

Sobre las críticas que ha recibido a través de redes sociales respecto a que tiende a personificar roles que tocan siempre la misma tecla, la ex “Preciosas” alza la voz para aclarar que es un tema que no le preocupa mayormente porque “mi obsesión con los personajes pasa por hacerlos con verdad, más que pensando en que no se parezcan a otros que ya he hecho”.

Paz Bascuñán reconoce que “me encantan las comedias románticas, es lo que más me gusta hacer”. Sin embargo, se toma con humor el que algunos consideran que papeles como el de “No estoy loca” y “Sin filtro” son iguales. “Cuando opinan así, me doy cuenta que eso demuestra que no han visto bien las películas”, asegura.

Finalmente, respecto al hecho de salir al aire a pelear el rating con un fenómeno de sintonía, como “Perdona nuestros pecados” de Mega, la mujer tras “Cristina Moreno” confía en que hay público para todos. “Esta es una apuesta más familiar, de comedia, que se instala como una excelente opción porque es diferente a lo que ya hay en pantalla, así que ahora habrá alternativas para todos los gustos”, declara entusiasmada.