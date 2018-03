¡Felicidades señor Drone!: este sábado volvió "Lugares que hablan" y los usuarios demostraron su felicidad en las redes

Este sábado 3 volvió "Lugares que hablan", el programa "favorito" de la Presidenta Bachelet y de miles de chilenos. Se trata de la sexta temporada de la apuesta de Francisco Saavedra, quien se dedica a recorrer los lugares más increíbles de nuestro país.

El programa de esta noche comenzó con Pancho y su equipo, quienes recurrieron la Patagonia hasta llegar a Campos de Hielo Sur. Tal como adelantó el canal, este ciclo constará de 30 capítulos, mientras que "sus primeros episodios serán más largos" (100 minutos).

El carismático animador volvió a conectarse con su fiel público, y su regreso no pasó desapercibido para quienes decidieron quedarse en casa para verlo.

Tal como adelantó "Pancho" en entrevista con su propia casa televisiva, este año lo veremos atravesar lugares "que no han sido pisados nunca por el hombre". En un témpano con impactantes colores o en la cima de una montaña, lo cierto es que los usuarios en redes sociales no quisieron guardar su cariño hacia el excelente producto nacional, y claro, hacia su animador.

Comentarios agradeciendo al encargado de manejar el Drone, Richard Bezzaza, por las espectaculares postales que logró capturar, o fotografías mostrando los "carretes" viendo a Pancho Saavedra desbordaron la red social Twitter.

#LugaresQueHablan @PANCHOSAAVEDRA @RichardBezzaza @davidfractal ya no sé si quererlos o odiarlos, tengo apenas un par de semanas de vacaciones y resulta que uds me muestra cada lugar más increíble en este hermoso país 🙌🏼

Extraordinario el programa @PANCHOSAAVEDRA felicitaciones gracias a ti ya no salgo el dia sabado de la casa me quedo compartiendo viendo #LugaresQueHablan pic.twitter.com/P6oesfMVcZ

#LugaresQueHablan . Grande @PANCHOSAAVEDRA Sorry que envidia tenemos un país tan bello lástima que no esta al alcance de todos los.bolsillos Pero gracias a Uds podemos disfrutarlo en casa cariños al.equipo y son.geniales.todos pic.twitter.com/Q9TP8i4qx2

Oye yo estaba viendo este capítulo y me decía ,tengo que conocer los Glaciares antes que se extingan😍🍀💪🏽felicitaciones al mejor programa cultural ,familiar ,turístico de Chile #LugaresQueHablan secos 👍🏽👏🏽👏🏽🙌🏽🙌🏽

Súmenle que estamos viendo achoclonados #LugaresQueHablan ¿como no agradecer a la vida?

No es por sacar pica, pero estoy preparando unos tomates🍅 con aji verde🌶(imaginen que es verde) y ajos chilotes.

Cuando veo #LugaresQueHablan me dan ganas de recorrer todo Chile, después me acuerdo que soy pobre y se me pasa. pic.twitter.com/4kpwpEiXAJ

— Cαмι❣️ (@__padackles) March 4, 2018