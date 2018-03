La historia detrás de "Una mujer fantástica": Sebastián Lelio dudó del proyecto hasta que apareció Daniela Vega

“Una mujer fantástica” ha sido mundialmente elogiada y hoy, finalmente, competirá por un premio Oscar. A pesar de su rotundo éxito, esta historia pudo jamás haber sido filmada. Su director, Sebastián Lelio, llegó a dudar de si quería hacerla.

“El punto de partida fue una interrogante: ¿qué pasaría si la persona que amas muere en tus brazos y de algún modo es el peor lugar donde puede morir porque tú eres el indeseado y tendrías que llamar a la familia a avisarles? … Estaba con el coguionista (Gonzalo Maza) hablando y hablando, y de pronto surgió la idea (de que esa persona fuera una mujer transgénero) y como que nos congelamos, no pudimos seguir escribiendo”, dijo Lelio este sábado, durante el simposio anual de nominados a mejor película en lengua extranjera, horas antes de alzarse con el premio Independent Spirit.

“Sonaba muy emotivo, muy conmovedor, pero al mismo tiempo sabía que, al menos en mi cabeza, había puros clichés. Yo no estaba seguro de que quería hacer la película. Sonaba demasiado peligrosa, llena de trampas, lo cual es una buena señal, pero una aterradora”, señaló.

La persona que lo convenció, sin siquiera saberlo, fue la aclamada estrella de la cinta Daniela Vega, a quien llegó a través de una persona en común inicialmente solo en busca de asesoría para el proyecto.

“Estaba trabajando en un salón de belleza, la fui a buscar, fuimos a un café y quedé tan fascinado con ella, me encantó de inmediato. Es muy chistosa, muy ingeniosa, muy política y muy, muy inteligente”, recordó el cineasta. “Después de esa conversación me di cuenta de que quería hacer la película y de que no lo iba a hacer sin una actriz transgénero. … Me tomó como un año darme cuenta de que la asesora cultural era LA estrella”.

Durante el evento en el Samuel Goldwyn Theater, en la sede de la Academia, Lelio compartió escenario con la directora de "En cuerpo y alma" Ildikó Enyedi (Hungría), el realizador de “El insulto” Ziad Doueiri (Líbano), el director de “Sin amor” Andrey Zvyagintsev (Rusia) y el de “The Square”, Ruben Östlund (Suecia).

Un fragmento de cada película fue proyectado al principio, y cada director tuvo la oportunidad de presentar a los miembros de su elenco o equipo que se encontraban en el público. Entre el séquito de Lelio esta vez no estuvo Vega, pero sí asistió el actor chileno Francisco Reyes, quien en el filme da vida a Orlando, el novio de la protagonista. También acudieron el guionista Gonzalo Maza y el productor Juan de Dios Larraín, entre otros.

Como en años pasados, el simposio fue moderado por el productor de Hollywood Mark Johnson, quien destacó que las cinco cintas postuladas tenían un común denominador: no se enfocan en conflictos sino en los personajes.

“Marina en ‘Una mujer fantástica’ podría fácilmente representar a un personaje frío en una sociedad prejuiciosa predeterminada, pero Marina realmente representa al personaje mismo”, citó refiriéndose al personaje de Vega al mencionar varios ejemplos. “El triunfo de esa película acertadamente titulada es que Marina es un personaje de carne y hueso que tiene éxito más allá de la película a su alrededor”.

Los Premios de la Academia, en su 90ª edición, se entregarán esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles.