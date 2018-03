Daniela Vega como presentadora de los Oscars: "Los invito a abrir sus corazones y sus sentimientos"

El triunfo en la categoría Mejor Película Extranjera de "Una Mujer Fantástica" provocó alegría y emoción en la actriz chilena Daniela Vega. Sin embargo, la protagonista de la cinta chilena, tendría otro momento en la celebración.

Vega subió al escenario para presentar un galardón en la ceremonia de los premios Oscar. En un excelente ingles, presentó una de las canciones de la banda sonora de "Call me by your name", cinta nominada a mejor película.

Durante sus palabras de presentación, la mujer fantástica llamó a los espectadores a "abrir sus corazones y sus sentimientos para sentir la realidad, para sentir el amor…".