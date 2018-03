“Esto es solo el inicio”: Claire Underwood protagoniza el adelanto de la sexta temporada de "House of Cards"

En plena ceremonia de la nonagésima edición de los premios Oscar, Netflix lanzó un adelanto de la sexta y última temporada de House of Cards con Claire Underwood como protagonista.

“Esto es solo el inicio”, dice Robin Wright, actriz que interpreta a la esposa de Frank Underwood (Kevin Spacey) y que llegó a la Casa Blanca. Esta entrega contará con solo ocho episodios -a comparación de los 13 capítulos en las cinco anteriores-, convirtiéndola en la temporada más corta de House of Cards.

We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew

— House of Cards (@HouseofCards) March 5, 2018