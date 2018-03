Daniela Vega, Lelio y Bachelet festejaron el Oscar en La Moneda

Desde el Dolby Theatre en Los Angeles hasta el Palacio de La Moneda en Santiago. Ese fue el trayecto que hizo el equipo de “Una Mujer Fantástica”, con la estatuilla del Oscar en la maleta, tras proclamarse ganadores de la categoría Mejor película extranjera en la última edición de los premios más importantes de la industria del cine.

El equipo, encabezado por Sebastían Lelio y Daniela Vega, se reunió por cerca de 20 minutos con la Presidenta Michelle Bachelet. En la conversación, según destacaron los protagonistas en un punto de prensa en el Patio de Los Naranjos, se tocó el tema de la urgencia de la ley de identidad de genero, proyecto que el Gobierno fijo de suma urgencia la jornada de ayer.

Los invitados hicieron ingreso a la casa de Gobierno a eso de las 20:30 horas, siendo recibidos por la Presidenta en el Salón Azul, mismo lugar en que celebró con los creadores de “Historia de Un Oso” la obtención del Oscar a Mejor cortometraje animado en 2016.

En el salón también estuvo presente el ministro de Cultura, Ernesto Ottone, y, para sorpresas de algunos, el animador Martín Cárcamo. El rubio presentador apostó por la película cuando Lelio le envió el guión y aparece en los créditos como productor asociado de la cinta. El único que no pudo estar en la recepción, fue el actor Francisco Reyes. El coprotagonista de la cinta no alcanzó a llegar al país para participar de la ceremonia.

"Estamos tremendamente emocionados"

Tras cerca de 20 minutos de conversación a puertas cerradas con la Presidenta, el equipo bajó hasta el Patio de Los Naranjos para un punto de prensa. “Estamos muy felices, tremendamente emocionados”, comenzó diciendo Lelio, “nosotros sabíamos que la película tenía una posibilidad real de ganar (..) pero sabemos que los premios son antojadizos y es difícil hacer futurología”.

“Tuvimos una conversación muy amena, ella estaba muy relajada. Hablamos de la urgencia una ley de identidad de género”, aseguró Lelio.

Tras las palabras del director, fue Daniela Vega quien enfrentó las preguntas de los periodistas con un semblante duro, criticó el trato a las personas trans en nuestro país. “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque en el país que yo nací, no me entrega esa posibilidad”. La cítica no quedó ahí, ya que al ser consultada por el fallido reconocimiento de la municipalidad de Ñuñoa, Vega aseguró que “el problema no es el premio, el problema es porqué no se puede entregar y es por un problema pequeño en el carnet de identidad, es muy fácil.

Para cerrar, el director aseguró que seguirá trabajando con la actriz en nuevos proyectos.