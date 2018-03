El video que probaría que "La forma del agua" es la copia de otra película

Un internauta tomó escenas de la cinta dirigida por Guillermo del Toro y las comparó con algunas de 'Splash', protagonizada hace 34 años por Tom Hanks y Daryl Hannah. Algunas de ellas lucen similares, por lo que despertó la duda de si realmente hubo plagio.

Por otro lado, el hijo del autor de la obra de teatro Let Me Hear You Whisper ("Déjame oírte susurrar"), llevada a la televisión en la década de los 60, presentó una demanda en contra del director mexicano argumentando que la idea de película nominada a 13 premios Oscar tiene su origen en esta. Del Toro aún no se ha manifestado al respecto.

De acuerdo a los documentos entregados en la corte estadounidense, Zindel espera reparaciones por daños y perjuicios y una parte de los US$77 millones que la película ha recolectado en taquilla en las últimas semanas en concepto de indemnización, pues el argumento del la película sería exactamente el de la serie de su padre.

¿En qué se habrá basado Guillermo del toro para hacer 'La forma del agua'?