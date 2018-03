Las críticas a Pilar Sordo por hablar de "cómo ser una mujer empoderada" en el matinal "Mucho Gusto"

El matinal "Mucho Gusto" de Mega ocupó un segmento se du programa de esta mañana para hablar del "empoderamiento femenino", aprovechando que este jueves 8 de marzo se conmemora un año más el Día Internacional de la Mujer.

Tema interesante que tuvo más críticas que buenos comentarios en redes sociales, ya que a muchos televidentes no les gustó que fuera Pilar Sordo quien diera recomendaciones respecto al tema.

Y es que desde hace ya un tiempo que un sector del público no está contento con Pilar Sordo. ¿La razón? No les gusta su manera de ver las cosas, donde creen que suele rozar en el machismo y los estereotipos. Por ejemplo, hace unos cuatro años, Carolina Aguirre, autora del libro "Guapas", criticó duramente a la psicóloga a través de Twitter. “Pilar Sordo es una reaccionaria, meteculpas, machista y homofóbica, que odia todo lo diferente. No es inofensiva. Es un peligro”, fueron sólo algunas de sus palabras.

Pilar Sordo se ha despachado algunas frasees a lo menos polémicas en su carrera, tales como:

"Si les preguntas a las mujeres, muchas te van a reconocer que podrían preferir tener un jefe hombre. Esa mujer que llega al poder, como tuvo que romper barreras feministas para poder llegar, pierde la empatía con la solidaridad femenina (…) A veces también nos falta a nosotras esa complicidad".

“Debiera ser desagradable verse peluda o con vellos largos.”

“Ser femenina irá más allá de unos implantes y de llegar a tener un cuerpo perfecto. Tendrá que ver con la delicadeza, con el valor de la experiencia, con la belleza de las arrugas (…)”

Por eso a muchos no les gusta cuando Sordo aparece en TV, por eso aprovechan Twitter para hacer sus descargos, donde además de las críticas, algunos le reprocharon a Mega el poco tiempo que estuvo en pantalla. Acá algunos de los comentarios en redes sociales:

Si hay una mujer que no me representa, es Pilar Sordo. — Josefina Bar (@Josefina_Bar) March 7, 2018

Pilar Sordo = una ridícula — xoxo, fugaz 💫 (@LuisCofreZu) March 7, 2018

El Mucho Gusto quiere convertirse en la sombra de lo que fue el Buenos Días a Todos invitando a Pilar Sordo — Víctor (@locoadams) March 7, 2018

Concepto: Pilar Sordo hablando de empoderamiento femenino.

El chiste se cuenta solo ✌️ — Camila Segovia (@camisegoviab) March 7, 2018

En el liceo una compañera me regaló el libro "Viva la diferencia" de Pilar Sordo, lo peor es que sí lo leí. Ahí nació mi odio hacia esta señora — Danni (@dannibfrex) March 7, 2018

@MuchoGustoMEGA tremenda invitada!! #PilarSordo mal aprovechada, pésima entrevista de los panelistas. Poco tiempo para un tema tan importante #empoderamientofemenino. — Sole Silva (@vitahue) March 7, 2018

Como generalmente no pienso como la masa, especialmente la de acá, reitero que encuentro a toda raja a Pilar Sordo. No se moleste en preguntarme por qué o en decirme que a usted no. — Schiller. (@dcschiller) March 7, 2018

Pilar Sordo hizo mierda a las canciones de la Maria José Quintanilla 😂😂😂😂😂 #MuchoGusto — Samay Salem (@SamaySalem) March 7, 2018

Por qué estoy viendo a la Pilar Sordo en tv ¿Acaso no se aburren? — Danni (@dannibfrex) March 7, 2018

¿Qué le pasó a Pilar Sordo?Cambio de discurso respecto a la igualdad de género.

No le quedó de otra gracias a los cambios que hemos generado algunas mujeres y algunos hombres, avanzando hacia el respeto y dejando el sistema patriarcal de lado #MuchoGusto pic.twitter.com/NC8t2isdBX — Eve Ferrada (@Evelyn2989) March 7, 2018

“Si las Mujeres fuesen más solidaras con su género desde la prehistoria hubiesen llegado más lejos que el hombre” @MuchoGustoMEGA #PilarSordo #MuchoGusto — Lucho Beto (@LuisCaceresB) March 7, 2018

parte del empoderamiento femenino debiese ser eliminar los estereotipos que se empeña en perpetuar pilar sordo: "la mujer latina es sufrida" ??? , "las mujeres son…. ; los hombres son……" las etiquetas nos niegan — rodrigo alvarado (@rodrigoAlva666) March 7, 2018

Paso 1 no siga ningún consejo de Pilar Sordo xD https://t.co/ZK6F3KDnXJ — Moshi-moshi ^^ (@palorrego) March 7, 2018

@MuchoGustoMEGA hiba re bien el programa entretenido hasta queeee….llego la pilar sordo mina mas patetica no he visto — juan antonio baeza (@DVj_Juancho) March 7, 2018

Que pobre la visión de las panelistas con respecto al feminismo. Una pena que no se aproveche ese espacio. — Claudia Morales (@Clauyinha) March 7, 2018

Ya está la Pilar Sordo , la qué cree qué se las sabe todas!!! #MuchoGusto — Aida (@aidaolenka) March 7, 2018

Me estai webiando que la Pilar Sordo está hablando de feminismo — Arlequina (@NumbAlice) March 7, 2018

En la tele llevan a hablar a la Pilar Sordo de empoderamiento femenino 😬 — Rosario San Juan A. (@RosarioSJ) March 7, 2018

Pilar sordo en el mega hablando del empoderamiento de la mujer — cami g (@malditacami_) March 7, 2018

Alerta de Pilar Sordo en Mega — Juvenal (@SrArancibia) March 7, 2018

En Mega tienen a Pilar Sordo hablando de "empoderamiento femenino' 😨 — MG🌼 (@_Lachicadehumo) March 7, 2018

yo cuando me enteré que pilar sordo (alias una de los personajes chilenos más nefastos) va hablar en el matinal mucho gusto sobre el empoderamiento femenino pic.twitter.com/fo0oY2aTgg — VC (@vcdepolo) March 7, 2018

Para mi deleite estoy esperando que aparezca Pilar Sordo hablando sobre "empoderamiento femenino" en el mega. Por favor, que necesito cagarme de la risa un rato. — Tamara Botta (@NarcoticaEsther) March 7, 2018