Loreto Aravena responde a quienes la criticaron por su relación con Maximiliano Luksic: "No soy ninguna apitutada"

"Soltera otra vez" estrenó su tercera temporada este lunes por Canal 13. Las protagonistas de la teleserie se han encargado de llenar las redes sociales con sus personajes y también han respondido a las consultas de los medios de comunicación. En ese contexto, Loreto Aravena estuvo invitada al programa "Ciudadano ADN", donde además de hablar de la producción nocturna, entregó por primera vez detalles de su relación con Maximiliano Luksic, subdirector de Canal 13 e hijo de Andrónico.

Desde el año pasado que se sabe que ambos mantienen una relación, ya que fueron visto recorriendo en distintas ocasiones las calles de Santiago. En ese entonces, no fueron pocos los que la criticaron, claramente de manera injusta, por tener una relación con el hijo del dueño de la ex señal del angelito, donde la trataron de "apitutada" y de tener ventajas televisivas, entre otras cosas.

"Llevo 10 años en Canal 13, yo llegué primero que él, entonces no soy ninguna apitutada. Entré por casting, no tengo apellido y soy de Puente Alto", dijo, enfatizando en que "he hecho mi carrera solita y no le debo nada a nadie".

Los comentarios negativos de su relación, muchos de ellos misóginos, no le preocupan mucho a la actriz. "La gente chilena es compleja y chaquetera. Tiene ese rollo machista que cree que a todas las mujeres nos gusta que nos mantengan. Yo no soy de ese tipo, así que me da lo mismo lo que piensen", comentó, contando también que sus compañeros de trabajo hace tiempo que sabían de su nuevo amor.

"El equipo supo primero que todos. Siempre me tiraban tallas, pero no ha sido ningún problema", confesó, sentenciando respecto a las críticas que "me resbalan. Algunos me los tomo con humor porque estoy expuesta a eso. Es el precio a pagar por la vida que escogiste".