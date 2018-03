Mal rating: TVN se desmorona en el prime con sus nuevos estrenos

Marzo no tuvo un buen comienzo para TVN. Luego del éxito de los festivales y el buen pasar de “Muy buenos días”, que parece haber salido definitivamente del último lugar y muestra claras señales de mejoría peleando incluso el primer lugar en ciertos bloques horarios, la franja nocturna de la señal se hunde en el último puesto de la mano de tres nuevos estrenos que a pesar de ser productos de calidad, no lograron llamar la atención de una audiencia que para los días elegidos por los encargados de programación del canal ya tenía clara sus preferencias

El primer traspié fue “Santiago Paranormal”, una ficción de suspenso y terror de gran factura que salió a pelear el rating del jueves pasado contra “Perdona nuestros pecados” de Mega y el regreso de “Espías del amor” de CHV, dos programas que históricamente tienen muy buenas cifras de rating. ¿El resultado? La serie de la estación pública promedió sólo 5 puntos…, 8 décimas menos que en su repetición del día viernes, cuando salió a competir como una alternativa distinta entre dos programas de entretención y la premier en tv de “Una mujer fantástica”.

El sábado fue el turno de “Bichos Raros”, una producción que retrata la vida de una familia chileno-argentina que se traslada a Valdivia para comenzar de cero. Con buenas actuaciones y un relato entretenido, poco pudo hacer frente al regreso de “Lugares que hablan”, uno de los espacios más exitosos de Canal 13 en los últimos años. Así las cosas, su debut promedió sólo 3,9 unidades.

Finalmente, la noche del domingo, la apuesta turca “Ertugrul” potenció la mala racha también con 3,9 puntos de sintonía en su estreno. Y es que si ya era difícil debutar contra “Perdona nuestros pecados”, más complejo fue enfrentar además a la transmisión de los premios Oscar en que Chile se adjudicó la estatuilla a Mejor Película Extranjera. El segundo capítulo, programado para las 22:30 horas en desmedro de la teleserie nacional “Dime quien fue” que había trasladada a la franja de las 23:30, tampoco tuvo buenos resultados y bajó la sintonía que tradicionalmente marcaban en ese horario a 4,3 puntos.

Entendiendo las señales, al menos en lo que respecta a la turca, en TVN decidieron reposicionar en el primer bloque del prime -a partir de anoche- a la producción protagonizada por Francisco Reyes y Antonia Santa María, y mover a la historia extranjera al horario posterior. La idea es recuperar un poco el terreno perdido en una franja que a la luz de los hechos no tendría para cuando repuntar.

El talón de Aquiles permanente

¿Cómo se explica que tres buenos proyectos sean un fracaso en su estreno? Todo parece indicar que los problemas radican en cómo se está programando la parrilla del canal público, algo que se ha convertido en el talón de Aquiles permanente de la señal desde que Marcelo Bravo (hoy ejecutivo de Mega) dejó el puesto de director de programación.

Nombres como el cineasta Nicolás Acuña y el “creativo” Eugenio García (conocido por ser uno de los gestores de la franja del “No”) ocuparon ese puesto durante los últimos años, sin tener grandes aciertos. La falta de recursos para producir nuevos proyectos de nivel, la negativa a continuar con apuestas de entretención ya probadas y con buenos números de rating como “Juga2”, y la insistencia en productos de calidad, pero carentes de vocación masiva como “Puro Chile” y “Por fin solos”, jugaron en contra a la hora de construir un tren programático que saboreó el éxito en contadas ocasiones con apuestas como “Y tú que harías” y los grandes eventos transmitidos por la señal (festivales y Juegos Olímpicos).

Actualmente, el analista Jorge Foster (ex subgerente de proyecto de TVN) está dedicado a programar los productos que ofrece el canal -que oficialmente no tiene director de programación-, pero la misión se le ha puesto cuesta arriba si consideramos los actuales resultados. Y el tema es preocupante al interior de las dependencias de avenida Bellavista, pues de la buena programación dependerá también el resultado de tres espacios que se alistan para este 2018: El regreso de “Rojo”, la reversión de “La Jueza”, y un “late show” que encabezaría la ex productora ejecutiva de “SQP”, Natalia Freire.

“Es un dilema difícil de resolver”

Vicente Sabatini, quien fuera director de programación de TVN entre 2005 y 2009, siente que los problemas a la hora de programar que evidencia la señal están lejos de resolverse, al menos en corto plazo.

“Es que este no es una tema fácil de solucionar porque la televisión abierta está sometida al ejercicio imperioso de recaudar a través de sus resultados en parrilla, y los horarios en que puede hacerlo son en el prime; Entonces, es muy difícil echar a competir un producto que no es necesariamente masivo en una franja en que la oferta es de apuestas de entretención súper masivas…, por eso, es altamente probable que el rating no mejore sustancialmente”, comenta a Publimetro.

Sabatini, sin embargo, ve con buenos ojos el nivel de las apuestas de ficción estrenadas por el canal de Bellavista. “El problema es que normalmente los productos excelentes no son necesariamente del gusto universal”, lamenta, destacando que, así las cosas, programarlos bien “es un dilema difícil de resolver”.