"¡Qué ignorancia más grande!": Las críticas a la diputada Camila Flores tras mostrarse en contra del aborto en el matinal "Muy buenos días"

A fines del año pasado se realizó el primer aborto legal en nuestro país. El Ministerio de Salud se contactó con el Dr. Gonzalo Rubio para llevar a cabo el proceso médico a una niña de 12 años, lo que ha generado distintas repercusiones.

Publimetro Chile Las críticas a Pilar Sordo por hablar de "cómo ser una mujer empoderada" en el matinal "Mucho Gusto" No a todos les gusta cómo habla la psicóloga.

Una de ellas es la contra que realizó la Cruzada Nacional Contra el Aborto, quienes hicieron un crudo foto montaje en donde se muestra al doctor con las manos y ropas ensangrentadas. De eso y del aborto en general conversaron esta mañana en el matinal "Muy buenos días" de TVN, donde la mayoría del panel estuvo en desacuerdo con una invitada en particular, ya que para ahondar en el tema eran parte del debate las diputadas Natalia Castillo y Camila Flores.

Publimetro Chile Andan claritos: Programa de Canal 13 conmemora el Día de la mujer sin “caer ni en el feminismo ni en el machismo” y con "Mujeres" de Arjona de fondo Se contradice un poco la cosa.

Esta última es la que se llevó todas las críticas, sobre todo en redes sociales, donde la tildaron de "retrógrada", entre otras cosas, por sus opiniones en contra del aborto. Ahí, muchos se acordaron que es la misma parlamentaria que estuvo invitada tiempo atrás al matinal para hablar de la pena de muerte, de la que está a favor.

Quién te crees tú para obligar a una niña de 12 años (ese es tu ejemplo) violada a ser madre, porque tú quieres acompañarla, quién cresta te crees para obligarla a tener 9 meses en su vientre el producto de una violación.@Cami_FloresO @BuenosDiasTVN @CG_ARROYO #AbortoMBD — Hincha Cruzado (@HinchaCruzadoUC) March 8, 2018

@BuenosDiasTVN #AbortoMBD la srta camila flores da verguenza con sus argumentos!!! Favor saquenla de ahi!!!!!!!!!! @CG_ARROYO bien!!!! — Macarenaescobedo (@macaescobedoc) March 8, 2018

es horrible ver cómo los pro-vida sienten empatía por un grupo de células en vías de ser un ser humano y no por mujeres reales, con vidas, con sentimientos, y lo peor, se niegan a las libertades individuales, ojalá el país avance a pesar de ellos #AbortoMBD — nathalie! (@nathy828) March 8, 2018

En debates de aborto siempre invitan a 1 en contra y 5 a favor no es justo un debate en desigualdad de exponentes. Yo estoy en contra y se debe respetar mi opinión no hay que subestimar una vida y lo que puede aportar al mundo. Las caras q pone La Jueza son petulantes #AbortoMBD — Alejandro (@Al3jandG8) March 8, 2018

#AbortoMBD encerrona en TVN mujeres con dudoso pasado sexual y partidarias del aborto no permiten entrevista solo quieren hablar ellas — pepetoño (@Josealonso1950) March 8, 2018

Muy bien Carmen Gloria eres seca 👏👏👏👏 esto ya es ley y se respeta #AbortoMBD — carmen Sepúlveda (@carmencha16) March 8, 2018

#AbortoMBD ya tenemos #LeyAborto3causales me parece pésimo que la discusión sea con imagen photoshopeada de un médico que lo único que hizo fue cumplir la Ley con empatía y cuidado hacia su paciente, una menor de 11 años! @TVN — Alejandra Jaurés R. (@AlejandraJaures) March 8, 2018

Ignorancia en su máxima expresión la diputada Camila Flores. #AbortoMBD — Camila M. Venegas Rosales (@caamimvr) March 8, 2018

Imagino la paciencia que debe tener @CG_ARROYO para escuchar argumentos tan pobres de @Cami_FloresO Que verguenza que esta señora sea diputada de la rep. Se contradice ella misma. El defender sus “valores” va en contra de integridad muchas mujeres desprotejidas #AbortoMBD — David Newcomb (@davidnewcomb) March 8, 2018

Mas allá de de estar de acuerdo con el aborto, la falta de respeto y la violencia del panel me impresiona, para que invitan a alguien para atacarla.. Todo el panel contra 1, valiente en defender lo que piensa #sialabortoen3causales #AbortoMBD — Romi Saavedra (@Romi_saatro) March 8, 2018

Hasta por fin le hacen entender a estos "pro vida" la realidad. Si usted no quiere abortar simplemente no lo haga pero no privé la opción de elegir al resto #AbortoMBD pic.twitter.com/2smrS8PRTX — Belh Osorio (@belhjol) March 8, 2018

#AbortoMBD que seca es la Jueza!!! Con base debatiendo! Dejando calladita a esta J.A. Kast chica harto pava !!! pic.twitter.com/fsthiBKQVG — Franco Ruiz S (@Frankieship1) March 8, 2018

Quienes votaron por esta wna retrógada?? Camila Flores de adonde salió. Tiene cara y gestos de enferma además. Que horrible personaje.#AbortoMBD — ALFONSO YONEX (@NOVO62) March 8, 2018

Que falta de respeto lo que esta ocurriendo con Camila Flores. Respeten que todos tenemos derecho a tener una opinión. Carmen Gloria Arroyo, respeta que tu palabra no es la ley, por favor escucha y demuestra educación #AbortoMBD — Soledad Peña (@Msoleps) March 8, 2018

No estoy de acuerdo al aborto..pero sinceramente #CamilaFlores me supera, pide respeto y no respeta. Está a favor de la pena de muerte

(La recuerdo en esa discusion) pero en contra del aborto??! Escuche y deje escuchar. No interrumpa con su verdad ABSOLUTA 😡 #AbortoMBD — Denisse Rosas Poblete (@Denys_Samy) March 8, 2018

#AbortoMBD Es increíble que esta mujer Camila Flores sea tan cabeza cuadrada,insisto el aborto es decisión de la mujer, una violacion es muy fuerte y debe ser horrible para una niña peor aún si lo llegase a tener. — Maria EFarreaut (@MariaEfarreaut) March 8, 2018

#abortoMBD q terrible esta diputada camilaflores se cree dueña de la razón!!!! X eso la politica y el pais esta así….x politicos como alla CHILE ES UNA MIERDA! — Beverly (@oblina34) March 8, 2018

Y si alguna vez llegara a pasar que a una hija de Camila Flores la violaran y queda embarazada, seguiría con su discurso retrograda? #AbortoMBD #EllasDeciden — Benjamin (@benjamin8287) March 8, 2018

Camila Flores, ENTIENDE WNA TONTA, ENTIENDE.

La ley NO OBLIGA a abortar, es decisión de cada mujer, abusada, con peligro de vida, o invialbilidad el decidir sobre abortar o no.

No hablemos de asesinatos o hueás tontas.#AbortoMBD — Nicolás Marambio (@NickomarambiO) March 8, 2018

#AbortoMBD en cualquier momento Natalia Carrasco y Camila Flores se agarran a sillazos. Aunque por argumentos y datos, Carrasco va ganando por paliza. — Alvaro Reyes (@alvreyesm) March 8, 2018

Por algo es una ley con tres causales, no puedo escuchar tanta necesad en la boca de una mujer(dip.camila flores) pedimos igualdad personal o para todas?

En contra de un aborto y no a favor de pena de muerte a un violador o asesino de miles de niños q onda!! #AbortoMBD — Carol (@Carol22839614) March 8, 2018

Tanta verborrea de la diputada Camila Flores, le cae como anillo al dedo la frase “defiende el feto hasta que sale fleto” “que nazcan las guaguas y que alguien se haga cargo” #AbortoMBD — Nélida Cáceres Tell (@nelidactell) March 8, 2018

Se nota que la diputada Camila Flores vive en una burbuja y no tiene idea de la realidad.. “acompañar” a una niña con el trauma de una violacion?!.. démoslo en adopción?! que horror 🤦🏽‍♀️ #AbortoMBD — Ceci Pacheco (@Ceci_Pacheco) March 8, 2018

Camila flores que rabia escucharte hablar, que ignorancia más grande !!!! Dejen de darle pantalla a una persona ignorante y cerrada de mente a cagar #AbortoMBD — Valita Q Merino (@valitaquinteros) March 8, 2018